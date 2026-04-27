LH-Frau sichert drei Feuerwehren in Gloggnitz Förderung zu

Gleich drei Feuerwehren der Stadtgemeinde Gloggnitz bekommen Unterstützung vom Land.

LH Johanna Mikl-Leitner gab grünes Licht für den Neubau des FF-Hauses Gloggnitz, einen Um- und Zubau bei der FF Gloggnitz-Stuppach sowie eine Fassadensanierung der FF Weißenbach.

Das größte Projekt ist der Neubau in Gloggnitz – mit Fahrzeughallen, Schulungsräumen und Infrastruktur für die Feuerwehrjugend. Die Wehr absolviert jährlich mehrere hundert Einsätze und trägt zudem Verantwortung für die Tunnelsicherheit beim Semmering-Basistunnel. In Stuppach soll das bisher aus einem einzigen Raum bestehende Haus endlich um Umkleiden, Sanitärräume und Werkstätten erweitert werden. Weißenbach saniert passend zum 140-Jahr-Jubiläum die Fassade.

Die Details wurden im NÖ Landhaus mit Bürgermeister René Blum und den Kommandanten Thomas Rauch und Matthias Köpf besprochen. Bei allen Projekten bringen die Feuerwehrmitglieder erhebliche Eigenleistung ein.