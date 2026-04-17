Programm für Sommernachtskonzert in Schönbrunn enthüllt

Am 19. Juni präsentiert man dem Publikum vorm Schloss Schönbrunn ein breites Spektrum zwischen Musical, Operette, Oper und Symphonik.

Lange schien das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker auf der Kippe, nachdem die Stadt Wien ihre Förderung von 250.000 Euro einstellen wollte. Nachdem man nun aber immerhin 100.000 Euro zum Gratiskonzert besteuert, präsentierte das Spitzenorchester am Donnerstag sein Programm für das weltweit übertragene Megaevent vor Schloss Schönbrunn, das am 19. Juni stattfinden wird. Starbassbariton Bryn Terfel und erstmals Lorenzo Viotti am Pult sind dabei mit von der Partie.

Das Programm im Detail

Franz von Suppè: Ouvertüre zur Operette "Leichte Kavallerie" Arrigo Boito: "Son lo spirito che nega", Arie des Mefistofele aus der Oper "Mefistofele" Giacomo Puccini: Intermezzo zum 3. Akt aus der Oper "Manon Lescaut" Giuseppe Verdi: "Ehi! paggio!", Arie des Falstaff aus der Oper "Falstaff" Peter I. Tschaikowsky: Trepak aus dem Ballett "Der Nussknacker" Florence Price: "Adoration" (Arrangement: Elaine Fine) Erich Wolfgang Korngold: "Straussiana" Richard Wagner: "Abendlich strahlt der Sonne Auge" aus der Oper "Das Rheingold" Jules Massenet: Méditation aus der Oper "Thaïs" Maurice Ravel: "Daphnis et Chloé" Suite Nr. 2

Verschiedene Stilrichtungen und Genres

Gemeinsam gestaltet man ein buntes Programm zwischen Musical und Operette, Oper und Symphonik. Von Franz von Suppès Ouvertüre zu "Leichte Kavallerie" über Puccinis "Manon Lescaut"-Intermezzo bis zum Tevje-Lied "If I Were a Rich Man" aus "Fiddler on the Roof" reicht hier das Spektrum. "Uns ist die Öffnung für ein großes Spektrum an verschiedenen Stilrichtungen und Genres wichtig, um so viele Menschen ansprechen zu können", so Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer in einer Aussendung.

Zugleich betonte man, welche Herausforderung die Organisation eines derart großen Events darstelle, das sich zum zweitgrößten weltweit übertragenen Klassikkonzert nach dem Neujahrskonzert entwickelt habe. Neben den zahlreichen Sponsoren wie Rolex sowie Partnern wie Bund, Stadt und Schönbrunn Group ist dabei neu an Bord das Abu Dhabi Festival, bei dem die Wiener Philharmoniker 2027 zwei Konzerte spielen werden.