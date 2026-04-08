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Bodypacker
© LPD NÖ

Ekelhafter Aufgriff

Drogenschmuggler mit 1 Kilo Koks im Bauch geschnappt

08.04.26, 10:09
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Der Bodypacker konnte von den Fahndern am Flughafen Wien-Schwechat gestellt werden. 

Die Bediensteten des Stadtpolizeikommandos Schwechat führten bereits am 27. Jänner Grenzkontrollen am Flughafen durch. Dabei wurden die Beamten auf einen 49-jährigen Spanier aufmerksam, der von Sevilla nach Wien geflogen war. 

Bei der Kontrolle verwickelte sich der Mann in Widersprüche. Schließlich stimmte er einem freiwilligen Drogenvortest zu, der natürlich positiv verlief. Bei einer anschließend durchgeführten Untersuchung in der Wiener Klinik Donaustadt wurden bei ihm unzählige Bodypacks vorgefunden. Der 49-Jährige hatte 85 Behältnisse mit Kokain mit mehr als einem Kilogramm Gesamtmenge geschluckt. Diese mussten vermutlich auf natürlichem Weg den Körper wieder verlassen, bevor sie sichergestellt wurden. 

Klogänge werden überwacht

Die Polizisten des Stadtpolizeikommandos Schwechat nahmen den mutmaßlichen Suchtmittelschmuggler vorläufig fest. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Dort werden seine Klogänge weiterhin konsequent überwacht.

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