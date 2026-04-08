Heftiger Crash mit Pkw: Radfahrer tot

Der 77-jährige Radler soll bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren sein.

Zu einem furchtbaren Unfall kam es am Dienstagnachmittag auf der Kreuzung zwischen der Grazbachgasse und der Friedrichsallee in Graz. Dort ist ein 77-jähriger Radfahrer mit einem Auto zusammengeprallt. Er soll in einen Kreuzungsbereich eingefahren sein, obwohl andere Verkehrsteilnehmer Grünlicht gehabt haben dürften.

Der 29-jährige Autofahrer, der gerade links abbiegen wollte, habe auch noch versucht, zu bremsen und durch die Hupe zu warnen. Trotzdem konnte er nicht mehr ausweichen und erfasste den Radfahrer, der plötzlich von rechts gekommen war.

77-Jähriger in Lebensgefahr

Dieser wurde auf die Straße geschleudert. Der 77-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins LKH Graz gebracht. Dort verstarb er kurze Zeit später an seinen Verletzungen.