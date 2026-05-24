Darum haben wir zu Pfingsten frei

Pfingsten ist im Christentum einer der wichtigsten Feiertage. Für viele bedeutet dies ein verlängertes Wochenende. Doch was genau wird an diesem Tag gefeiert?

Das Pfingstwochenende nutzen viele Menschen für einen Kurzurlaub oder zum Erholen. Doch der Feiertag hat im Christentum eine wichtige Bedeutung. An Pfingsten wird erinnert, dass laut der Bibel der Heilige Geist die Jünger Jesu erreicht hat.

Pfingsten wird genau 50 Tage nach Ostern gefeiert. Das Wort leitet sich aus der griechischen Sprache ab. Dort bedeutet es "fünfzigster Tag". Im Judentum findet in derselben Zeit das Schawuot-Fest statt. Dabei wird der Empfang der Tora, des heiligen Buches, gefeiert.

"Geburtstag der Kirche"

Im Neuen Testament wird berichtet, dass zehn Tage nach der Himmelfahrt Jesu seine Jünger beisammen sitzen. Plötzlich zieht ein Sturm auf. Auf ihren Köpfen tauchen kleine, flammenartige Zungen auf. Das Zeichen symbolisiert die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und gilt als der Start der weltweiten christlichen Mission.

Nach diesem Erlebnis predigen die Apostel zum ersten Mal öffentlich. Viele Menschen schlossen sich ihnen an und ließen sich taufen. Aus diesem Grund wird Pfingsten auch als "Geburtstag der Kirche" bezeichnet.

"Empfangt den Heiligen Geist!"

Im Johannesevangelium steht, dass Jesus selbst den Heiligen Geist an seine Jünger überträgt. Dabei spricht er: "Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten."

In vielen europäischen Ländern, darunter auch Österreich, gilt Pfingsten als ein gesetzlicher Feiertag. Dafür ist die lange christliche Tradition in vielen Ländern verantwortlich. An diesem Tag finden Gottesdienste, Umzüge oder besondere Feierlichkeiten statt.