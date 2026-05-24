Nach Pfingsten: Hitze-Hoch über Österreich

Nach Pfingsten bleibt Österreich im Sommermodus: Hoch „Zeno“ sorgt weiter für viel Sonne und Temperaturen von bis zu 32 Grad. Erst zur Wochenmitte könnte es regional etwas Abkühlung geben.

Bis zu 32 Grad werden bis Mittwoch erreicht, prophezeite Geosphere Austria am Sonntag. Nach einer kurzen Abkühlung und einer damit verbundenen Erleichterung für Hitzegeplagte sind am Freitag wieder Temperaturen nahe an der 30-Grad-Grenze zu erwarten. Verantwortlich dafür ist Hoch „Zeno“, das nahezu ortsfest über Deutschland liegt und Österreich noch bis über das lange Pfingstwochenende hinaus stabiles Sommerwetter bringt. Lediglich eine schwache Kaltfront sorgt vereinzelt für kurze Schauer oder Gewitter.

Einzelne Gewitter möglich

Bereits am Pfingstsonntag zeigt sich das Wetter von seiner sommerlichen Seite. Viel Sonne prägt den Tag, zwischendurch ziehen nur vereinzelt hohe Wolkenfelder durch. Über den Bergen bilden sich im Tagesverlauf Quellwolken, am Nachmittag und Abend sind vor allem vom Mühlviertel Richtung Eisenwurzen einzelne Gewitter möglich. Lokal können dabei auch kräftige Windböen auftreten. In den meisten Regionen bleibt es jedoch freundlich und trocken. Die Temperaturen erreichen frühsommerliche 25 bis 31 Grad.

Am Pfingstmontag setzt sich das sonnige Wetter fort. Restwolken lösen sich am Morgen rasch auf, ehe sich über Mittag und am Nachmittag wieder Quellwolken bilden. Diese bleiben meist harmlos, nur in Richtung Karawanken ist ein kurzer Schauer oder ein einzelnes Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nord. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen neun und 18 Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen 25 und 32 Grad.

Der Hochdruckeinfluss dauert am Dienstag an und bringt weiterhin strahlend sonniges Wetter. Lediglich über den Bergen können die Quellwolken am Nachmittag etwas zahlreicher werden, die Schauerneigung bleibt aber insgesamt eher gering. Der Wind weht meist nur schwach, nur im Osten bläst teils mäßiger Nordwest- bis Nordwind. Die Frühtemperaturen pendeln zwischen sieben und 16 Grad, untertags werden 26 bis 32 Grad erreicht.

Bis zu 32 Grad auch am Mittwoch

Am Mittwoch nimmt der Hochdruckeinfluss im Ostalpenraum vorübergehend leicht ab. Von Norden her strömt etwas kühlere Luft heran. Damit bilden sich vor allem im Berg- und Hügelland tagsüber rasch Quellwolken. Nachfolgende Regenschauer gehen am ehesten im Süden und Südost nieder. Besonders südlich des Alpenhauptkammes sind auch Gewitter dabei. Im Norden und Nordosten bleiben Schauer und Gewitter seltener. Der Wind frischt im Norden und Osten sowie im Bergland zunehmend lebhaft aus Nordwest auf. In der Früh klettert das Thermometer auf neun bis 17 Grad, mit 25 bis 32 Grad wird es noch einmal richtig heiß.

Kurze Abkühlung am Donnerstag

Am Donnerstag setzt sich in ganz Österreich wieder Hochdruckeinfluss durch und bringt verbreitet strahlend sonniges Wetter. Selbst über den Bergen bleiben die Quellwolken meist ohne Niederschlag, allein zwischen der Silvretta und Unterkärnten sind noch kurze Schauer möglich. Der Nordwest- bis Nordwind bläst weiterhin mäßig bis lebhaft, nur in den Niederungen im Süden bleibt es windschwach. Frühtemperaturen: fünf bis 14 Grad, die Tageshöchstwerte liegen bei 23 bis 27 Grad.

Am Freitag setzt sich der Hochdruckeinfluss in Mitteleuropa mit Sonnenschein in ganz Österreich fort. Allenfalls ziehen hohe Wolkenfasern vorüber, im Bergland quellen flache Haufenwolken empor. Allein südlich des Alpenhauptkammes steigt die Schauerneigung dabei geringfügig an. Schwach windig. 9 bis 16 Grad hat es in der Früh, im Tagesverlauf werden wieder bis zu 30 Grad erreicht.