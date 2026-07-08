Familienfeste
Bunter Ferienspaß auf Wiener Märkten
Los geht es am Freitag am Schlingermarkt, ehe genau eine Woche später, am 17. Juli, der Volkertmarkt an der Reihe ist. An beiden Tagen wartet von 14 bis 19 Uhr ein abwechslungsreiches Programm auf die Besucher. Neben Runden auf dem großen Ringelspiel können sich die jüngsten Gäste bei den Kinderfreunden nach Herzenslust verwandeln lassen.
Das Stammersdorfer Kasperltheater startet um 14.30 Uhr seine Vorstellung, ehe Clown Poppo ab 16 Uhr mit seiner Zauberliedershow übernimmt. Den musikalischen Ausklang gestaltet Kinderliedermacherin Kiri Rakete ab 17.30 Uhr.
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Gewinnrad, Schminken und süße Extras
Dazu gibt es beim Stammersdorfer Kasperltheater gratis Popcorn und Zuckerwatte vom Marktamt - solange der Vorrat reicht. Spannung verspricht zudem das Marktamt-Gewinnrad, bei dem Preise wie Marktschürzen, Marktsackerl, saure Gwichtl oder frische Äpfel auf glückliche Gewinner warten. "Wir veranstalten laufend etwas Neues, um zukünftige Marktkundinnen und Marktkunden auf die Wiener Märkte aufmerksam zu machen", erklärt Marktamtsdirektor Andreas Kutheil.
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