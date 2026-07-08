Kindes-Missbrauch: Ex-DSDS-Teilnehmer Dominik Münch sitzt in U-Haft

Schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen DSDS-Kandidaten Dominik Münch: Der 41-Jährige wurde in Hamburg festgenommen, weil er sich an einem zwölfjährigen Mädchen vergangen haben soll.

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Dominik Münch erlangte in den Jahren 2008 und 2009 als "singender Friseur aus der Pfalz" bei "Deutschland sucht den Superstar" TV-Berühmtheit, bevor ihn Dieter Bohlen aus der Show warf. Im Anschluss stürzte Münch ab, es folgten Strafanzeigen, Anklagen, Prozesse und Drogenprobleme. Danach wurde es still um den früheren DSDS-Kandidaten. Doch nun ist er wieder ein Fall für die Justiz. In Hamburg soll sich der inzwischen 41-Jährige an einem zwölfjährigen Mädchen vergangen haben. Die Tat soll sich am Sonntag gegen 15:30 Uhr in der Baumeisterstraße in der Nähe des Hauptbahnhofes in Hamburg ereignet haben. Dort soll Münch das Kind angesprochen und missbraucht haben. Weitere Details werden zum Schutz des Opfers nicht genannt.

Rettung durch stummes Signal

Die Schülerin reagierte in der Situation geistesgegenwärtig: Sie kannte das "Signal for Help" – ein stilles Hilfezeichen mit der Hand, mit dem Betroffene signalisieren, dass sie sich in akuter Not befinden. Passanten bemerkten das Handzeichen auf der Straße und riefen sofort die Polizei. Trotzdem soll der Ex-DSDS-Kandidat sein Opfer auf dem Gehweg weiter bedrängt haben. Während mehrere Streifenwagen mit Blaulicht auf dem Weg zum Tatort waren, flüchtete er schließlich vor den herannahenden Beamten.

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Richter verhängt Untersuchungshaft

Weit kam der Tatverdächtige allerdings nicht. Polizisten nahmen Münch in der Nähe des Tatorts fest und brachten ihn direkt auf die Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das LKA 42 für Sexualdelikte übernahm umgehend die weiteren Ermittlungen. Oberstaatsanwältin Melina Traumann erklärte dazu offiziell: "Auf Ihre Anfrage können wir mitteilen, dass das Amtsgericht Hamburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft gestern einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts eines Sexualdelikts erlassen hat. Die mutmaßliche Tat soll sich am 5. Juli 2026 im Stadtteil St. Georg ereignet haben." Der zuständige Anwalt von Münch wollte sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu den Vorwürfen gegen seinen Mandanten äußern.