Prater-Café serviert Schmankerl für Hunde

Der Ausflug in den Prater wird für Hundebesitzer jetzt noch entspannter. Das Erlebniscafé Ponykarussell verwöhnt neben Herrchen und Frauchen ab sofort auch deren vierbeinige Begleiter mit eigenen Gerichten.

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Im Prater bekommen vierbeinige Gäste ab sofort ihr ganz persönliches Verwöhnprogramm. Das Erlebniscafé Ponykarussell hat im Juli sein Angebot um eigene Speisen für Hunde erweitert, die bereits seit der Eröffnung im Jahr 2021 fester Bestandteil des Hauses sind. Wo früher Ponys ihre Runden drehten, prägen heute eine restaurierte Molzer-Orgel im Zentrum, handverlegte Gaudí-Fliesen aus Spanien, bunte Schmetterlinge an der Decke und üppige Lilien das exotische Erscheinungsbild.

Neben beliebten Frühstücksgerichten wie "Schokomaus", "Sweet Little Pony", "Vienna Calling" oder dem "Veganen Prater Start" finden nun auch Hunde ihre eigenen Schmankerl. "Für Bello & Co. gibt es eine eigene Hundekarte", so Silvia Maino, Geschäftsführerin des Ponykarussells.

Kau-Snack bis Gourmet-Happen

Bunte Schmetterlinge an der Decke und üppige Lilienpflanzen schaffen ein exotisches Flair. © Hiller Communications

Für die tierischen Gäste steht im Lokal eine eigene Hundestation bereit. Auf dem Speiseplan finden sich geruchsneutrales Trockenfutter sowie verschiedene Snacks. Die Sorte "Happy Dog" vereint Lamm, Lachs und Kaninchen oder Ente mit Lachs um 2,50 Euro pro 100 Gramm. Kauspaß verspricht der "Dokas Kau-Twister" mit Rind-Ente oder Rind-Huhn um 2,00 Euro pro Stück.

Als kleine Belohnung dienen die "Leckerlis Wow-Dog" mit Lamm, Huhn oder Lachs um 3,50 Euro für 30 Gramm. "Einzig der Hundefriseur fehlt noch, dann wäre die Wohlfühloase perfekt", scherzt Marketingleiter Helmut Brem.