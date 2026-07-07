Todes-Drama um Café Engländer-Chef

Die Wiener Gastro-Szene steht unter Schock: Christian Wukonigg, der bekannte Chef des legendären Café Engländer in der Wiener Innenstadt, ist überraschend verstorben.

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Aufruhr in der Wiener Innenstadt. Gegen Mittag berichteten Anrainer und Passanten gegenüber oe24 von einem Polizei- und Rettungseinsatz beim beliebten Kaffeehaus "Café Engländer" in der Postgasse.

Nähere Details gab es zunächst nicht. Doch dann die traurige Nachricht: Der beliebte Wiener Szene-Gastronom Christian Wukonigg ist im Alter von 67 Jahren aus dem Leben geschieden - in seinem geliebten Lokal, wo sich die Künstlerszene von Michael Niavarani bis Robert Palfrader trafen.

Christian Wukonigg © Andreas Tischler / Vienna Press

Vom Windhag zum Kultstatus

Gemeinsam mit Attila Corbaci übernahm der gelernte Buchhändler im Jahr 1990 ein Lokal, das damals noch den Namen Windhag trug. Nach einer edleren Umgestaltung musste das Café Engländer allerdings wenige Jahre später Insolvenz anmelden. Anfang der 2000er-Jahre wagte er mit der Hilfe eines Sponsors einen neuen Versuch. Mit Erfolg: Das Kaffeehaus erreichte über die Jahre echten Kultstatus. Das Lokal in der Postgasse wurde besonders wegen seiner außergewöhnlichen Küche, der traditionell gekleideten Ober und als Treffpunkt der Wiener Kunst- und Kulturszene bekannt.

Café Engländer © Café Engländer

Die Nähe zum Kabarett Simpl in der Wollzeile machte das Engländer zurm Treffpunkt für zahlreiche Künstler und Kabarettisten. Zu den Stammgästen zählten Schauspieler, Buch-Autoren, Event-Veranstalter sowie zahlreiche Journalisten.

Expansion in der Innenstadt

Das Stammhaus war nicht das einzige Projekt des umtriebigen Wieners. Im Jahr 2020 eröffnete er das Restaurant "Paul & Vitos" am Petersplatz, das für seine markanten rot gepolsterten Stühle und großen Fenster bekannt ist. Zeitweise hatte er auch die "Bar 1010" mitgeführt, gab diese jedoch später an seine Co-Betreiberin ab.

Zweites Lokal am Praterstern

Café Engländeram Praterstern © Facebook

Erst im Oktober 2023 folgte ein weiterer großer Schritt für die Gastro-Marke. Er eröffnete einen zweiten "Engländer"-Standort am Praterstern. Dieses neue Lokal zog in eine ehemalige Polizeistation ein und orientierte sich sowohl beim Konzept als auch bei der Karte großteils am Original in der Postgasse.

Christian Wukonigg hinterlässt seine beiden Söhne Paul und Vito.

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