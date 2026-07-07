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Publikumsmagnet

Belvedere stellt Klimt-Sammlungsverzeichnis online

Gustav Klimt: Der Kuss (1907-08).
© Art Images via Getty Images
Im Online-Sammlungsverzeichnis sind Forschungsergebnisse und ausführliche Dokumentationen zu den 24 Klimt-Werken der Sammlung im Haus jetzt digital verfügbar.
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Er ist ein Publikumsmagnet im Oberen Belvedere: Gustav Klimts "Der Kuss". Doch das Werk ist in guter Gesellschaft, finden sich doch insgesamt 24 Klimt-Werke in der Sammlung des Hauses. Die kontinuierliche Forschung zum Werk des Malers wurde nun in einem Online-Sammlungsverzeichnis sichtbar gemacht. "Erstmals macht ein österreichisches Bundesmuseum seine Sammlung in dieser Tiefe öffentlich zugänglich", freut sich Generaldirektorin Stella Rollig.

"Wir verbinden Kunstgeschichte, Restaurierung, Provenienzforschung und digitale Vermittlung zu einer umfassenden Wissensplattform und stärken damit die Sichtbarkeit unserer Klimt-Bestände nachhaltig", so Rollig in einer Aussendung. Seit 2022 arbeitet ein interdisziplinäres Team an der detaillierten Erforschung der in der Sammlung befindlichen Klimt-Werke.

Das neue Online-Verzeichnis bietet neben kunsthistorischen Essays zu jedem Werk auch Dokumentationen restauratorischer Untersuchungen, Materialien aus dem Belvedere-Archiv, Ausstellungshistorien, Literaturangaben sowie Verlinkungen zu digital verfügbaren Quellen. Darüber hinaus wird für jedes Werk die Provenienzkette dargestellt.

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