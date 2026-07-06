Spannende Experimente für kleine Entdecker

Warum riecht Gas eigentlich so komisch? Beim Ferienspiel der Wiener Netze in Simmering lüften Kinder ab Juli spielerisch die spannendsten Geheimnisse rund um Strom und die Energieversorgung der Stadt.

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Die großen Ferien haben begonnen und in Simmering wartet auf den Nachwuchs heuer ein echtes Highlight. Ab Mittwoch öffnet die Zentrale der Wiener Netze ihre Tore für neugierige Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. Bei dem bunten Ferienprogramm können die jungen Besucher selbst aktiv werden und die Welt von Strom, Gas, Fernwärme sowie Telekommunikation entdecken. Jeden Mittwochvormittag wird gemeinsam geforscht und gebastelt.

Werkzeug in die Hand nehmen

Dabei steht das eigene Ausprobieren im Alltag komplett im Mittelpunkt. "Am besten lernt man, wenn man selbst versucht herauszufinden, wie etwas funktioniert, wenn man ausprobieren und Werkzeuge in die Hand nehmen darf“, weiß Eventplaner Patrick Reiterer. Die jungen Forscher erfahren auf diese Weise auf spielerische Art, warum Gas eigentlich einen so seltsamen Geruch hat oder was bei einem Stromausfall im Detail passiert.

Nachwuchs für die Technik begeistern

Ferienspiel Wiener Netze © Wiener Netze/David Bohmann

Das Angebot soll auch zeigen, dass die verlässliche Versorgung im Alltag eine große Leistung ist. "Uns ist es wichtig, schon junge Menschen über die Basis-Infrastruktur in Wien und Umgebung zu informieren. Dass es automatisch hell und warm ist, wenn man einen Schalter oder einen Hahn betätigt, ist nämlich nicht selbstverständlich“, erklärt Thomas Angerer, Geschäftsführer der Wiener Netze.

Das Unternehmen nutzt die wöchentliche Aktion auch, um frühzeitig Werbung für technische Berufe zu machen. Schließlich sucht die Wiener Stadtwerke-Gruppe jedes Jahr Lehrlinge und möchte technikbegeisterte Jugendliche als zukünftige Arbeitskräfte gewinnen.

Gratis-Shuttlebus fährt zu Wiener Netzen

Das Ferienspiel findet von 8. Juli bis zum 26. August 2026 an jedem Mittwoch statt und dauert jeweils genau zwei Stunden. Der Start ist pünktlich um 9.30 Uhr. Als Treffpunkt für alle Teilnehmer dient die U3-Station Gasometer, von wo aus ein eigener Shuttlebus die Kinder direkt zum Gelände und nach dem Programm wieder zurück bringt.

Eine Anmeldung ist vorab online hier möglich. Wer danach zu Hause noch weiterforschen möchte, findet auf unter monanetz.at sowie auf dem eigenen YouTube-Kanal von Maskottchen Mona Netz spannende Experimente zum Nachmachen.