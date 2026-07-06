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Dieser XXL-Wasserpark verwandelt Ihr Zuhause in ein Mini-Freibad
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Der Wasserpark für Zuhause
Während viele Kinder in den Ferien jede freie Minute draußen verbringen möchten, sorgt diese riesige Hüpfburg mit Wasserrutsche für stundenlange Unterhaltung direkt vor der Haustür.
Der Wasserpark kombiniert gleich mehrere Attraktionen in einem einzigen Spielgerät: Insgesamt warten drei Wasserrutschen, zwei Sprungflächen, eine Kletterwand, ein Planschbecken, Wasserspiele sowie umfangreiches Spielzubehör auf kleine Abenteurer.
Sommer, Sonne und Action ohne Ende
Gerade an heißen Tagen dürfte der Wasserpark schnell zum Mittelpunkt des Gartens werden. Während die Kinder rutschen und planschen, können Eltern den Sommer entspannt auf der Terrasse genießen.
Besonders die Kombination aus Hüpfburg und Wasserpark macht das Modell zu einem echten Highlight für Geburtstagsfeiern, Grillfeste oder die langen Sommerferien.
Komplett ausgestattet für sofortigen Wasserspaß
Zum Lieferumfang gehört bereits ein leistungsstarkes 950-Watt-Gebläse, das die Anlage innerhalb kurzer Zeit einsatzbereit macht.
Zusätzlich sorgen Wasserpistolen, Spielzubehör und verschiedene Spielstationen dafür, dass garantiert keine Langeweile aufkommt.
Die Alternative zum Freizeitpark
Wer regelmäßig Freibäder, Wasserparks oder Freizeitparks besucht, weiß schnell, wie teuer Familienausflüge werden können. Mit einer eigenen Wasseranlage im Garten entsteht dagegen ein ganz besonderes Urlaubserlebnis direkt zuhause.
Vor allem Familien mit mehreren Kindern dürften den Wasserpark schnell nicht mehr missen wollen.
Das Highlight für Geburtstage und Sommerpartys
Ob Kindergeburtstag, Familienfeier oder spontanes Sommerfest mit Freunden – eine große Hüpfburg mit Wasserrutschen sorgt praktisch automatisch für Begeisterung.
Gerade während der Sommermonate gehören solche Gartenattraktionen zu den gefragtesten Produkten überhaupt.
Fazit: Freizeitpark-Feeling im eigenen Garten
Mit mehreren Wasserrutschen, Sprungbereichen, Kletterwand und Planschbecken gehört der FBSPORT 10-in-1 Wasserpark zu den spektakulärsten Gartenprodukten des Sommers.
Mit einem Preis von 1.008,40 Euro handelt es sich zwar um eine größere Investition, dafür erhalten Familien eine komplette Wasser- und Spielanlage, die für viele Sommer voller Erinnerungen sorgen kann.
Wer seinen Garten in diesem Sommer zum Lieblingsort der Kinder machen möchte, dürfte an diesem XXL-Wasserpark kaum vorbeikommen.
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