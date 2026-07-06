Diese Sandfilteranlage sorgt für kristallklares Wasser

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Der Sommer ist da, die Temperaturen steigen und der eigene Pool wird wieder zum Mittelpunkt des Gartens. Damit das Wasser auch an heißen Tagen sauber und klar bleibt, setzen immer mehr Poolbesitzer auf leistungsstarke Sandfilteranlagen. Die beliebte Intex SX2100 Plus Sand Filter Pump ist aktuell bei Amazon deutlich reduziert erhältlich.

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Jetzt über 30 Euro sparen

Wer seinen Pool fit für die Badesaison machen möchte, sollte sich dieses Angebot genauer ansehen. Die Intex SX2100 Plus Sandfilteranlage kostet derzeit nur 147,83 Euro statt der ursprünglichen 180,50 Euro.

Das entspricht einer Ersparnis von 32,67 Euro beziehungsweise 18 Prozent.

Intex SX2100 Plus Sand Filter Pump © Intex

Kristallklares Wasser den ganzen Sommer

Eine leistungsstarke Filteranlage gehört zu den wichtigsten Komponenten eines Pools. Die Intex SX2100 Plus sorgt mit einer Förderleistung von 7,9 Kubikmetern pro Stunde dafür, dass das Wasser kontinuierlich gereinigt wird und Schmutzpartikel zuverlässig entfernt werden.

Gerade bei hohen Temperaturen und häufiger Nutzung kann dies entscheidend für eine gute Wasserqualität sein.

Intex SX2100 Plus Sand Filter Pump © Intex

Weniger Aufwand bei der Poolpflege

Sandfilteranlagen gelten als besonders effizient und wartungsarm. Im Vergleich zu klassischen Kartuschenfiltern müssen Filtermedien deutlich seltener gewechselt werden, was langfristig Zeit und Kosten sparen kann.

Damit bleibt mehr Zeit für das Wesentliche: den Sommer genießen.

Ideal für die Hauptsaison

Mit mehr als 500 Verkäufen allein im vergangenen Monat gehört die Intex SX2100 Plus aktuell zu den gefragtesten Poolprodukten auf Amazon. Das Label "Angebot stark nachgefragt" deutet zusätzlich auf die hohe Beliebtheit während der laufenden Poolsaison hin.

Intex SX2100 Plus Sand Filter Pump © Intex

Sicherheit inklusive

Die Sandfilteranlage wird inklusive integriertem RCD-Schutzschalter geliefert und ist für den Betrieb an normalen 220-240-Volt-Anschlüssen ausgelegt. Dadurch lässt sich die Anlage unkompliziert in vielen privaten Poolsystemen einsetzen.

Fazit: Einer der wichtigsten Sommer-Deals für Poolbesitzer

Ein sauberer Pool beginnt bei einer guten Filteranlage. Die Intex SX2100 Plus kombiniert hohe Leistung mit einfacher Handhabung und sorgt dafür, dass das Wasser auch während der heißesten Tage angenehm sauber bleibt.

Mit einer Ersparnis von über 30 Euro zählt das aktuelle Amazon-Angebot zu den interessantesten Pool-Deals des Sommers. Wer für die Badesaison noch aufrüsten möchte, sollte nicht zu lange warten – gerade Poolzubehör ist in den warmen Monaten häufig schnell vergriffen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.