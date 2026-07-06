Amazon: Diese drei Smart-Home-Helfer sind massiv reduziert!

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Der Sommer 2026 wird smart: Ob staubsaugen, den Pool reinigen oder den Rasen mähen – Amazon reduziert aktuell einige der spannendsten Technik-Gadgets des Jahres drastisch. Mit Rabatten von bis zu 46 Prozent gehören diese Geräte zu den attraktivsten Angeboten der Woche.

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Platz 1: Roborock Saros 10R – Der Luxus-Saugroboter mit Mega-Rabatt

roborock Saros 10R Saugroboter mit Wischfunktion&angebbarem Wischmopp © roborock

Wer vom komplett automatisierten Haushalt träumt, sollte jetzt genauer hinsehen. Der neue Roborock Saros 10R kostet aktuell nur noch 805,72 Euro statt der ursprünglichen 1.462,18 Euro.

Das bedeutet eine unglaubliche Ersparnis von 656 Euro beziehungsweise 45 Prozent.

Der Premium-Saugroboter überzeugt mit einer beeindruckenden Saugleistung von 22.000 Pascal, einem extrem flachen Design von nur 7,98 Zentimetern sowie modernster Hinderniserkennung dank StarSight System 2.0.

Besonders praktisch: Der Wischmopp hebt sich automatisch an, sobald Teppiche erkannt werden. Gleichzeitig soll das Zero-Tangle-System verhindern, dass sich Haare in der Bürste verfangen – ein großer Vorteil für Haustierbesitzer.

Bei über 2.000 Verkäufen allein im vergangenen Monat gehört der Roborock aktuell zu den gefragtesten Smart-Home-Produkten auf Amazon.

Platz 2: Poolroboter für unter 125 Euro

(2026 Neu) PC01 Poolroboter, Akku Poolsauger Bodensauger © BOTLIFE

Ein sauberer Pool ohne Schrubben und stundenlange Reinigung? Genau dafür wurde der neue BOTLIFE PC01 Poolroboter entwickelt.

Das Modell ist aktuell für nur 121 Euro statt 171,42 Euro erhältlich und spart Käufern damit knapp 50 Euro beziehungsweise 29 Prozent.

Der kabellose Poolsauger reinigt Poolböden selbstständig und bietet eine Laufzeit von bis zu 120 Minuten. Dank der praktischen Selbsteinparkfunktion fährt der Roboter nach getaner Arbeit automatisch an den Beckenrand zurück.

Gerade im Sommer dürfte dieser Helfer für viele Poolbesitzer schnell unverzichtbar werden.

Platz 3: Mähroboter der nächsten Generation

UNICUT H1 Mähroboter – RTK+VSLAM mit KI, Dual Solid State LiDAR Hindernisvermeidung © UNICUT

Mähroboter gehören mittlerweile zu den beliebtesten Gartenhelfern überhaupt. Umso spannender ist das aktuelle Angebot rund um den neuen UNICUT H1.

Der intelligente Mähroboter kostet aktuell 704,87 Euro statt 1.309,92 Euro – eine Ersparnis von satten 605 Euro beziehungsweise 46 Prozent.

Das Gerät setzt auf moderne RTK- und VSLAM-Navigation, intelligente KI-Hinderniserkennung sowie Dual Solid State LiDAR-Technologie. Besonders interessant: Dank integriertem 4G und moderner Navigation soll es selbst in schwierigen Gartenbereichen nicht zu Signalabbrüchen kommen.

Zusätzlich unterstützt der Mähroboter sowohl Google Home als auch Amazon Alexa und lässt sich bequem per Sprachsteuerung bedienen.

Fazit: Smarter war der Sommer noch nie

Wer seinen Haushalt und Garten in diesem Sommer auf das nächste Level heben möchte, findet hier drei der spannendsten Technik-Angebote der Woche.

Roborock Saros 10R: über 656 Euro sparen BOTLIFE PC01 Poolroboter: knapp 50 Euro Rabatt UNICUT H1 Mähroboter: über 605 Euro Ersparnis

Mit Preisnachlässen von bis zu 46 Prozent dürften diese Deals allerdings nicht mehr lange verfügbar sein. Für alle, die sich mehr Freizeit und weniger Hausarbeit wünschen, könnte jetzt der perfekte Zeitpunkt zum Zuschlagen sein.

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