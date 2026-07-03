Dieser 4K-Laser-Beamer bringt echtes Kino-Feeling nach Hause

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300 Zoll Bilddiagonale, gestochen scharfes 4K-Bild und echtes IMAX-Feeling im Wohnzimmer? Genau das verspricht der neue XGIMI Horizon 20 Pro. Das Premium-Modell ist aktuell bei Amazon deutlich reduziert erhältlich – und könnte für Filmfans einer der spannendsten Technik-Deals des Sommers sein.

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Über 350 Euro sparen: Amazon reduziert den Premium-Beamer

Wer schon länger von einem eigenen Heimkino träumt, sollte jetzt genauer hinsehen. Amazon bietet den XGIMI Horizon 20 Pro derzeit für 1.763,70 Euro statt der ursprünglichen 2.116,64 Euro an.

Damit sparen Käufer aktuell 352,94 Euro beziehungsweise 17 Prozent auf den modernen 4K-Laser-Beamer – ein attraktiver Preisnachlass für ein Gerät dieser Klasse.

4K-Auflösung und RGB Triple Laser für beeindruckende Bildqualität

Das Herzstück des Horizon 20 Pro ist die moderne RGB Triple Laser-Technologie, die für besonders kräftige Farben, tiefe Schwarztufen und eine beeindruckende Bildschärfe sorgt. Zusammen mit der nativen 4K-Auflösung entsteht ein Bild, das selbst anspruchsvolle Filmfans überzeugen dürfte.

Mit bis zu 4.100 ISO Lumen bleibt das Bild zudem auch in helleren Räumen angenehm sichtbar.

Kino-Feeling auf bis zu 300 Zoll

Ob Fußballabend, Serien-Marathon oder Blockbuster-Premiere: Der XGIMI Horizon 20 Pro projiziert Inhalte auf eine Bildgröße von bis zu 300 Zoll und verwandelt damit nahezu jede Wand in eine Kinoleinwand.

Dank IMAX Enhanced, Dolby Vision und dem starken 20.000:1-Kontrastverhältnis sollen Filme und Serien dabei besonders detailreich und kontraststark wirken.

Netflix, Google TV und Streaming direkt integriert

Externe Streaming-Sticks sind hier nicht notwendig: Der Beamer kommt bereits mit Google TV inklusive lizenziertem Netflix sowie Zugriff auf zahlreiche weitere Streaming-Dienste direkt ab Werk.

Das macht die Einrichtung besonders unkompliziert und sorgt dafür, dass das Heimkino-Erlebnis innerhalb weniger Minuten starten kann.

Flexible Aufstellung dank Zoom und Lens Shift

Ein weiterer Vorteil: Dank optischem Zoom und Lens Shift lässt sich das Bild flexibel an die räumlichen Gegebenheiten anpassen, ohne den Beamer ständig neu positionieren zu müssen.

Gerade in Wohnzimmern oder kleineren Räumen ist das ein echtes Plus.

Fazit: Einer der spannendsten Heimkino-Deals des Jahres

4K-Auflösung, RGB Triple Laser, Dolby Vision, IMAX Enhanced und bis zu 300 Zoll Bildgröße – der XGIMI Horizon 20 Pro richtet sich klar an Nutzer, die beim Heimkino keine Kompromisse eingehen möchten.

Die aktuelle Ersparnis von über 350 Euro macht das Amazon-Angebot zusätzlich interessant. Wer den nächsten Filmabend auf ein neues Level heben möchte, sollte sich diesen Deal genauer ansehen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.