Dieses MacBook Air gehört zu den spannendsten Apple-Geräten des Jahres

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Wer aktuell mit dem Gedanken spielt, sich ein neues Notebook zuzulegen, sollte einen Blick auf das neue Apple MacBook Air mit M5-Chip werfen. Das beliebte Ultrabook verbindet hohe Leistung mit einem besonders schlanken Design und zählt bereits jetzt zu den spannendsten Apple-Neuheiten des Jahres.

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Besonders ins Auge fällt dabei die elegante Farbe Himmelblau, die dem MacBook einen frischen und modernen Look verleiht.

Apple 13,6" MacBook Air M5 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU © Apple

Der neue M5-Chip sorgt für ordentlich Leistung

Im Inneren arbeitet der neue Apple M5-Chip mit einer 10-Core-CPU und einer 8-Core-GPU. Dadurch eignet sich das MacBook Air nicht nur für alltägliche Aufgaben wie Surfen, Streaming oder Office-Arbeiten, sondern auch für Bildbearbeitung, Multitasking oder kreative Anwendungen.

Trotz der hohen Leistung bleibt das Gerät angenehm leise und effizient – ein Lüfter ist beim MacBook Air weiterhin nicht notwendig.

Brillantes Liquid Retina Display

Das 13,6 Zoll große Liquid Retina Display liefert kräftige Farben, hohe Schärfe und eine beeindruckende Bildqualität. Egal ob Serien, Filme oder Fotos – Inhalte wirken besonders detailreich und lebendig.

Gerade für Studierende, Berufstätige oder Kreative gehört das Display zu den größten Stärken des Geräts.

Apple 13,6" MacBook Air M5 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU © Apple

Viel Arbeitsspeicher und schnelle SSD

Mit 16 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher und einer 512 GB SSD bietet das Notebook ausreichend Reserven für die kommenden Jahre. Programme starten innerhalb weniger Sekunden und auch mehrere Anwendungen gleichzeitig stellen das Gerät vor keine Probleme.

Apple 13,6" MacBook Air M5 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU © Apple

Perfekt für unterwegs

Einer der größten Vorteile des MacBook Air bleibt sein kompaktes Format. Das Notebook ist besonders leicht, dünn und dadurch ideal für den Einsatz unterwegs geeignet – egal ob an der Universität, im Büro, im Café oder auf Reisen.

Dazu kommt die bekannte starke Akkulaufzeit, die problemlos durch den Arbeitstag begleitet.

Moderne Ausstattung inklusive

Zur Ausstattung gehören außerdem Touch ID für schnelles und sicheres Entsperren, das neue WLAN 7 für besonders schnelle Verbindungen sowie der im Lieferumfang enthaltene Apple 30W USB-C Power Adapter.

Apple 13,6" MacBook Air M5 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU © Apple

Fazit

Mit dem neuen MacBook Air M5 in Himmelblau liefert Apple erneut eines der interessantesten Premium-Notebooks auf dem Markt. Wer ein leistungsstarkes, leichtes und gleichzeitig besonders elegantes Gerät sucht, dürfte hier fündig werden.

Aktuell ist das Modell auf Amazon für 1.171,94 Euro erhältlich und richtet sich vor allem an Nutzerinnen und Nutzer, die ein Notebook für viele Jahre suchen und dabei keine Kompromisse bei Leistung oder Mobilität eingehen möchten.

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