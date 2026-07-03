Amazon reduziert das neue Samsung Galaxy S26 Ultra drastisch!

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Ein neues Premium-Smartphone inklusive 512 GB Speicher, 200-MP-Kamera und modernster Galaxy AI für über 500 Euro weniger? Genau dieses Angebot sorgt aktuell auf Amazon für Aufsehen. Wer schon länger mit einem Upgrade liebäugelt, sollte jetzt genauer hinsehen.

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Samsungs neues Flaggschiff zum Kampfpreis

High-End-Technik hat ihren Preis – normalerweise. Doch Amazon bietet das Samsung Galaxy S26 Ultra in der exklusiven Farbe Cobalt Violet aktuell für nur 1.128,41 Euro an. Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 1.662,85 Euro sparen Käufer satte 534 Euro beziehungsweise 32 Prozent. Ein Preisnachlass dieser Größenordnung ist bei einem aktuellen Ultra-Modell von Samsung alles andere als selbstverständlich.

Samsung Galaxy S26 Ultra AI Smartphone mit Galaxy AI © Samsung

200-Megapixel-Kamera setzt neue Maßstäbe

Das absolute Highlight des neuen Premium-Smartphones ist die beeindruckende 200-Megapixel-Hauptkamera. Ob Urlaubsbilder, Nachtaufnahmen oder Videos für Social Media – das Galaxy S26 Ultra liefert gestochen scharfe Ergebnisse und überzeugt besonders bei schwierigen Lichtverhältnissen mit seiner verbesserten Nightography-Technologie.

Samsung Galaxy S26 Ultra AI Smartphone mit Galaxy AI © Samsung

Galaxy AI macht den Alltag smarter

Mit der neuen Galaxy AI zieht künstliche Intelligenz noch stärker in den Smartphone-Alltag ein. Bilder können per Texteingabe bearbeitet werden, Inhalte werden intelligent erkannt und zahlreiche Aufgaben automatisiert erledigt. Besonders praktisch: Das neue Privacy Display schützt Inhalte vor neugierigen Blicken und macht das Smartphone zum perfekten Begleiter in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Büro.

Samsung Galaxy S26 Ultra AI Smartphone mit Galaxy AI © Samsung

Leistung ohne Kompromisse

Unter der Haube arbeitet der leistungsstarke Snapdragon-Prozessor der neuesten Generation in Kombination mit 12 GB Arbeitsspeicher. Dazu kommen großzügige 512 GB Speicherplatz für Fotos, Videos, Apps und Spiele. Selbst anspruchsvolle Anwendungen oder Multitasking bringen das Gerät nicht an seine Grenzen.

Akku für den ganzen Tag

Auch bei der Akkulaufzeit spielt das Galaxy S26 Ultra in der Oberklasse mit. Der große 5.000-mAh-Akku sorgt selbst bei intensiver Nutzung für ausreichend Reserven und unterstützt schnelles Aufladen, damit das Smartphone schnell wieder einsatzbereit ist.

Unser Fazit

Wer aktuell auf der Suche nach einem neuen Premium-Smartphone ist, findet hier eines der spannendsten Angebote des Jahres. Mehr als 530 Euro Rabatt auf das aktuelle Samsung-Flaggschiff mit 200-MP-Kamera, Galaxy AI und 512 GB Speicher gibt es nicht alle Tage. Entsprechend dürfte der Deal nicht lange verfügbar sein.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.