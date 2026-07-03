Der Kindle Scribe ist jetzt über 130 Euro günstiger!

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Lesen, schreiben, markieren und Notizen direkt auf dem Display festhalten: Der Amazon Kindle Scribe verbindet E-Reader und digitales Notizbuch in einem Gerät. Aktuell gibt es das Premium-Modell mit 32 GB Speicher und Premium-Eingabestift bei Amazon mit satten 30 Prozent Rabatt.

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Mega-Deal: Über 130 Euro sparen

Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, auf ein digitales Notizbuch umzusteigen oder sein Papierchaos im Alltag zu reduzieren, sollte jetzt genauer hinsehen. Amazon bietet den Kindle Scribe mit 32 GB Speicher derzeit für 312,60 Euro statt der ursprünglichen 443,69 Euro an.

Das bedeutet eine Ersparnis von beeindruckenden 131,09 Euro beziehungsweise 30 Prozent – ein Preis, den man bei Amazons Premium-E-Reader nur selten sieht.

Amazon Kindle Scribe (32 GB) – Neuartiges Display mit gleichmäßigem Rahmen © Kindle

Lesen und direkt in Bücher schreiben

Das Highlight des Kindle Scribe ist sein neuartiges Display mit gleichmäßigem Rahmen, das sich fast wie echtes Papier anfühlt. Nutzer können nicht nur Bücher lesen, sondern auch direkt Notizen, Markierungen und Kommentare hinzufügen.

Besonders praktisch für Studierende, Berufstätige oder Vielleser: Ideen und Gedanken lassen sich sofort festhalten, ohne zusätzliche Notizbücher mitführen zu müssen.

Amazon Kindle Scribe (32 GB) – Neuartiges Display mit gleichmäßigem Rahmen © Kindle

Digitales Notizbuch ersetzt Papierstapel

Neben seiner Funktion als E-Reader verwandelt sich der Kindle Scribe in ein vollwertiges digitales Notizbuch. Ob To-do-Listen, Meeting-Notizen, Vorlesungsmitschriften oder kreative Ideen – alles wird übersichtlich an einem Ort gespeichert.

Dank der neuen Notizbuchzusammenfassung können Inhalte zudem automatisch organisiert und schneller wiedergefunden werden.

Amazon Kindle Scribe (32 GB) – Neuartiges Display mit gleichmäßigem Rahmen © Kindle

Premium-Eingabestift bereits inklusive

Zum Lieferumfang gehört bereits der hochwertige Premium-Eingabestift, der ein besonders natürliches Schreibgefühl ermöglichen soll. Dadurch wirkt das Schreiben beinahe wie auf echtem Papier – nur ohne Papierstapel, Ordner oder lose Notizzettel.

Amazon Kindle Scribe (32 GB) – Neuartiges Display mit gleichmäßigem Rahmen © Kindle

Perfekt für Studium, Arbeit und Reisen

Mit seinem schlanken Design eignet sich der Kindle Scribe ideal für unterwegs. Ob im Hörsaal, im Büro, im Café oder auf Reisen – Bücher, Dokumente und Notizen sind jederzeit griffbereit.

Die großzügigen 32 GB Speicherplatz bieten dabei ausreichend Platz für tausende Bücher und zahlreiche Notizbücher.

Fazit: E-Reader und Notizbuch in einem Gerät

Der Kindle Scribe richtet sich an alle, die mehr lesen, strukturierter arbeiten oder ihre Notizen digital organisieren möchten. Die Kombination aus E-Reader, Schreibgerät und Notizbuch macht ihn zu einem der spannendsten Amazon-Geräte überhaupt.

Mit einer Ersparnis von über 130 Euro zählt das aktuelle Angebot definitiv zu den attraktivsten Kindle-Deals des Jahres. Wer schon länger mit dem Umstieg auf digitales Schreiben geliebäugelt hat, findet jetzt einen besonders guten Zeitpunkt zum Zuschlagen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.