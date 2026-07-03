Diese 3-in-1-Sonnenliege verwandelt Ihren Garten!

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Sonnenbaden, entspannen oder gemeinsam den Sommer genießen: Die beliebte 3-in-1-Polyrattan-Sonnenliege von COSTWAY vereint Gartenliege, Lounge-Bett und Gartensofa in einem Möbelstück. Aktuell ist das vielseitige Outdoor-Highlight bei Amazon deutlich reduziert erhältlich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Über 45 Euro sparen: Amazon reduziert die Premium-Gartenliege

Wer seinen Garten, Balkon oder die Terrasse pünktlich zum Sommer aufwerten möchte, sollte jetzt genauer hinsehen. Die COSTWAY 3-in-1-Polyrattan-Sonnenliege kostet derzeit nur 257,14 Euro statt der ursprünglichen 302,51 Euro.

Das entspricht einer Ersparnis von 45,37 Euro beziehungsweise 15 Prozent.

COSTWAY 3 in 1 Polyrattan Sonnenliege © COSTWAY

Drei Funktionen in einem Möbelstück

Der große Vorteil der Gartenliege liegt in ihrer Vielseitigkeit: Sie kann als klassische Sonnenliege, gemütliches Lounge-Bett oder als komfortables Gartensofa genutzt werden.

Damit eignet sie sich perfekt für entspannte Nachmittage in der Sonne, den ersten Kaffee am Morgen auf der Terrasse oder gemütliche Sommerabende mit Freunden und Familie.

COSTWAY 3 in 1 Polyrattan Sonnenliege © COSTWAY

Verstellbare Rückenlehne sorgt für zusätzlichen Komfort

Dank der mehrfach verstellbaren Rückenlehne lässt sich die Liege individuell anpassen – egal ob zum Lesen, Sonnenbaden oder Entspannen.

Die weichen Kissen sorgen zusätzlich für hohen Sitz- und Liegekomfort und machen die Sonnenliege schnell zum neuen Lieblingsplatz im Garten.

COSTWAY 3 in 1 Polyrattan Sonnenliege © COSTWAY

Praktische Seitenablagen und Stauraum inklusive

Besonders praktisch sind die integrierten Seitenablagen, auf denen Getränke, Bücher oder Sonnencreme griffbereit abgelegt werden können.

Zusätzlich verfügt die Liege über einen versteckten Stauraum im Hocker, in dem sich Kissen oder kleinere Gartenutensilien ordentlich verstauen lassen.

Wetterfest und ideal für den Sommer

Das moderne Polyrattan-Design ist nicht nur optisch ansprechend, sondern auch besonders pflegeleicht und wetterbeständig. Dadurch eignet sich die Gartenliege ideal für den Einsatz auf Terrasse, Balkon oder im Garten.

Fazit: Das perfekte Upgrade für Garten und Terrasse

Eine Sonnenliege, ein Lounge-Bett und ein Gartensofa in einem Möbelstück gibt es nicht alle Tage. Die COSTWAY 3-in-1-Polyrattan-Sonnenliege kombiniert Komfort, Funktionalität und modernes Design und könnte schnell zum Mittelpunkt jeder Terrasse werden.

Mit der aktuellen Ersparnis von über 45 Euro gehört das Angebot zu den spannendsten Garten-Deals des Sommers. Wer seinen Outdoor-Bereich noch vor den heißesten Tagen aufwerten möchte, sollte sich dieses Amazon-Angebot genauer ansehen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.