Amazon: Das ist aktuell der beliebteste Pizzaofen für zu Hause!

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Knuspriger Boden, geschmolzener Käse und Pizza wie aus der Lieblingspizzeria – genau davon träumen viele Hobbyköche. Der gute Nachricht: Dafür braucht es längst keinen Steinofen mehr im Garten. Der elektrische Pizzaofen von ZACHVO entwickelt sich aktuell zu einem echten Geheimtipp für Zuhause und ist bei Amazon derzeit stark reduziert erhältlich.

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Über 100 Euro sparen: Amazon reduziert den Pizzaofen um 33 Prozent

Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, sich einen eigenen Pizzaofen zuzulegen, sollte jetzt genauer hinsehen. Der beliebte ZACHVO Pizzaofen kostet aktuell nur 201,17 Euro statt der ursprünglichen 302,51 Euro.

Das entspricht einer Ersparnis von satten 101,34 Euro beziehungsweise 33 Prozent – eines der attraktivsten Küchenangebote der Woche.

Pizzaofen Elektrisch 450°C, All-in-One Ofen für Pizza, Flammkuchen, Aufläufe & Familiengerichte © ZACHVO

450 Grad für Pizza wie beim Italiener

Der große Unterschied zu herkömmlichen Backöfen liegt in der Temperatur. Während normale Küchenöfen meist bei rund 250 Grad an ihre Grenzen stoßen, erreicht der ZACHVO Pizzaofen beeindruckende 450 Grad Celsius.

Dadurch gelingen knusprige Böden und perfekt gebackene Pizzen in wenigen Minuten – genau so, wie man es von guten Pizzerien kennt.

Pizzaofen Elektrisch 450°C, All-in-One Ofen für Pizza, Flammkuchen, Aufläufe & Familiengerichte © ZACHVO

Mehr als nur ein Pizzaofen

Der Name täuscht etwas, denn der Ofen kann deutlich mehr als nur Pizza backen. Dank verschiedener Programme eignet er sich ebenso für Flammkuchen, Aufläufe oder andere Familiengerichte.

Insgesamt stehen sechs Programme und sechs verschiedene Kochmodi zur Verfügung, wodurch sich unterschiedlichste Gerichte zubereiten lassen.

Pizzaofen Elektrisch 450°C, All-in-One Ofen für Pizza, Flammkuchen, Aufläufe & Familiengerichte © ZACHVO

Profi-Modus für ambitionierte Hobbyköche

Besonders spannend ist der integrierte Profi-Koch-Modus, mit dem sich Temperatur und Backvorgänge individuell anpassen lassen.

Damit richtet sich das Gerät nicht nur an Anfänger, sondern auch an ambitionierte Hobby-Pizzabäcker, die ihre Margherita, Diavola oder Prosciutto-Pizza perfektionieren möchten.

Pizzaofen Elektrisch 450°C, All-in-One Ofen für Pizza, Flammkuchen, Aufläufe & Familiengerichte © ZACHVO

Komplett-Set für den sofortigen Start

Praktisch: Im Lieferumfang befindet sich bereits alles, was für die ersten Pizzaabende benötigt wird. Neben dem Ofen erhalten Käufer einen Pizzastein, eine Pizzaschaufel sowie ein Backblech.

Damit steht dem ersten Pizzaabend mit Freunden oder der Familie praktisch nichts mehr im Weg.

Der Trend für Gartenpartys und Familienabende

Selbstgemachte Pizza gehört aktuell zu den größten Food-Trends überhaupt. Ob gemeinsamer Pizzaabend mit Freunden, Kindergeburtstag oder gemütlicher Familienabend – Pizzaöfen für Zuhause erfreuen sich wachsender Beliebtheit.

Vor allem Modelle, die hohe Temperaturen erreichen und gleichzeitig einfach zu bedienen sind, gehören aktuell zu den gefragtesten Küchengeräten auf Amazon.

Fazit: Einer der spannendsten Küchen-Deals des Sommers

Ein Pizzaofen, der 450 Grad erreicht, zahlreiche Gerichte zubereiten kann und gleichzeitig über 100 Euro günstiger angeboten wird, findet man nicht alle Tage.

Für aktuell 201,17 Euro gehört der ZACHVO Pizzaofen deshalb zu den interessantesten Amazon-Angeboten für Hobbyköche und Pizza-Fans.

Wer schon immer Pizza wie aus dem Steinofen zuhause genießen wollte, sollte bei diesem Angebot nicht zu lange warten.

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