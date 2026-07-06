Döbling und Liesing fallen bei Radlern durch

Zeugnisverteilung für das Radfahren in Wiens Bezirken. Bei der VCÖ-Radfahrumfrage haben etwas mehr als 1.500 Radfahrerinnen und Radfahrer die Radfahrfreundlichkeit in Wiens Bezirken nach 21 Kriterien bewertet.

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Menschen, die in den Wiener Bezirken mit dem Rad unterwegs sind, fühlen sich dabei oft unsicher. Das hat eine Umfrage des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) ergeben. Kritik gab es auch an der Infrastruktur, hier wurden mehr Abstellplätze urgiert. Insgesamt bewerteten nur 38 Prozent ihren Bezirk als radfahrfreundlich. Der Rest sah diesbezüglich noch Verbesserungsbedarf, wie der VCÖ am Montag mitteilte.

An der Umfrage haben rund 1.500 Personen teilgenommen. Sie haben die Radfreundlichkeit in ihrem Bezirk nach unterschiedlichen Kriterien bewertet. Kein Anlass zur Kritik bot die grundsätzliche Erschließung. Drei von vier Befragten gaben an, dass wichtige Ziele im Bezirk gut mit dem Fahrrad erreichbar sind.

Mängel bei der Sicherheit

Immerhin noch 52 Prozent bezeichneten den Zustand der Radwege als gut. 58 Prozent waren jedoch der Meinung, dass es im betreffenden Bezirk zu wenige Radabstellplätze etwa bei Geschäften oder Freizeiteinrichtungen gibt. Großer Aufholbedarf wurde bei der Verkehrssicherheit festgestellt. Nur 39 Prozent erleben laut Umfrage das Radfahren im Bezirk als sicher. Gar nur 32 Prozent bewerteten die Kreuzungen dort als übersichtlich.

68 Prozent der Radfahrerinnen und Radfahrer haben laut der VCÖ-Befragung mit dem hohen Tempo des Kfz-Verkehrs ein Problem. 79 Prozent berichteten von mangelndem Sicherheitsabstand durch überholende Autos. 83 Prozent gaben an, dass Radfahrende im Bezirk oft neben parkenden Autos fahren müssen und damit einem Dooring-Risiko durch plötzlich geöffnete Autotüren ausgesetzt sind.

Döbling und Liesing als Schlusslichter

Gar nur 18 Prozent waren der Meinung, dass Radfahren für Kinder sicher oder sehr sicher ist. "Kinder sind ein guter Indikator für die Sicherheit beim Radfahren im Bezirk. Dort, wo viele Kinder mit dem Rad unterwegs sind, sind die Bedingungen fürs Radfahren gut und sicher", erläuterte Klara Maria Schenk vom VCÖ. Sie empfahl unter anderem, verstärkt Tempo-30-Zonen zu verordnen. Das sei auch eine kostengünstige Maßnahme, befand sie.

Auch ein Vergleich der Bezirke wurde angestellt: Währing und Wieden wurden am besten bewertet. Schlusslichter hinsichtlich der Radfahrfreundlichkeit waren Döbling und Liesing.