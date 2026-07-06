Schwarzer WM-Burger stürmt die Teller

Während die Fußball-Weltmeisterschaft gerade auf den absoluten Höhepunkt zusteuert, sorgt Le Burger für eine farbintensive Überraschung auf den Tellern der heimischen Lokale. Ein tiefschwarzer Burger namens "Oscuro" begleitet die Fans durch die Tage des Turniers.

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Das neue Prachtstück auf der Sommerkarte kombiniert die feurige Küche Mexikos mit der klassischen Grilltradition aus Texas. Die auffällige dunkle Färbung des Weckerls entsteht durch die Beigabe von rein pflanzlicher Aktivkohle in den luftigen Brioche-Teig. Im Inneren wartet über Stunden schonend gegartes Brisket-Rindfleisch mit einer feinen Rauchnote. "Eine würzige Mustard-Mayo bildet das Fundament, gefolgt von frischem Coleslaw, der für den nötigen Crunch und eine cremige Komponente sorgt", sagt Chief Process Officer Lukas Teschmit, Säuerlich eingelegte rote Zwiebeln und klassische Essiggurken balancieren das reichhaltige Fleisch optimal aus.

Mexiko-Flair für den Gaumen

Der "Oscuro" ist mit seinem tiefschwarzen Bun ein echter Hingucker. © Martin Fueloep

Die Gäste können sich noch bis Ende September auf eine geschmackliche Reise einstellen. Neben dem dunklen Blickfang stehen auch gerollte Weizentortillas, scharf gewürzte Schüsseln mit Fleisch und Gemüse sowie traditionelles Fettgebäck mit süßer Fruchtsauce zur Auswahl. An der Saucenbar stehen zudem saisonale Dips zur Verfeinerung bereit. "Pünktlich zum Höhepunkt des Fußball-Fiebers bringen wir den Geschmack der mexikanischen Gastgeber direkt auf den Tisch", betont Daniel Chuchlik, COO von Le Burger. Für die passende Abkühlung bei den sommerlichen Temperaturen sorgen fruchtige Cocktails mit Tequila oder erfrischende Biermischgetränke.

Nasenlänge vor den US-Riesen

Die Burger-Pioniere setzen bewusst auf Individualität und regionale Zutaten statt auf massenhafte Standardware. Auch für Vegetarier und Veganer bietet die Karte mit unzähligen fleischlosen Kombinationsmöglichkeiten eine breite Auswahl an. "Als österreichisches Familienunternehmen ist es unser erklärter Anspruch, den großen US-Ketten immer eine Nasenlänge voraus zu sein", halten Firmengründer Thomas Tauber und sein Sohn Lukas fest. Der neue BBQ-Burger ist bereits seit dem 17. Juni für 14,50 Euro in allen österreichischen Burgermanufakturen zu haben, darunter an den Wiener Standorten auf der Mariahilfer Straße, in der Rotenturmstraße sowie im Auhof Center, im Donauplex und im Riverside.