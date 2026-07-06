Ex-Frau aufgelauert und bedroht: 52-Jähriger gefasst

Die Wiener Polizei konnte den Verdächtigen festnehmen.

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Wien. Ein 52-Jähriger soll die Wohnung seiner 44-jährigen Ex-Frau aufgesucht und sie, ihren neuen Lebensgefährten und ihre Mutter von der Straße aus beschimpft und mit dem Umbringen bedroht haben.

Waffenverbot ausgesprochen

Der Vorfall ereignete sich am späten Sonntagabend im Brennpunktbezirk Favoriten, wie die Wiener Polizei am Montag per Aussendung mitteilte. Der Nordmazedonier wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.