52-Jähriger stürzte in Bach und ertrank

Der Mann fiel beim Verrichten seiner Notdurft in ein Bachbett und kam ums Leben.

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Stmk. Zu dem Unglück kam es Samstagnacht in St. Kathrein am Hauenstein (Bezirk Weiz). Ein 52-Jähriger besuchte in der 613-Seelen-Gemeinde ein Fest und verließ gegen 23 Uhr die Feierlichkeiten. Der Einheimische, der laut Polizei alkoholisiert gewesen sein dürfte, machte sich zu Fuß auf den Nachhauseweg.

Passantin entdeckte Leiche

Wenig später legte er eine kurze Pause für seine Notdurft ein. Diese erledigte er auf Höhe "Untere Zeil" bei der dortigen Brücke. Dabei bekam er plötzlich Übergewicht und stürzte in das darunterliegende Bachbett und ertrank.

Eine Passantin entdeckte in den frühen Morgenstunden den Leichnam und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Staatsanwaltschaft Graz gab die Leiche zur Beerdigung frei.