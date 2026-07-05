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Ohne Ausrüstung

Betrunkener vom Gipfel der Drachenwand geborgen

© Wikipedia/CC BY-SA 4.0
Der 57-Jährige war ungesichert über den Klettersteig aufgestiegen.
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. Ein 57-jähriger Bergsteiger aus Vorarlberg ist am Samstag erheblich alkoholisiert am Gipfel der Drachenwand am Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) unterwegs gewesen. Ein zweiter Alpinist bemerkte laut Polizei, dass der Mann derart herumstolperte, dass er einen Unfall befürchten musste. Er alarmierte die Bergrettung und begleitete den Mann noch zur nächsten Forststraße. Der Vorarlberger dürfte zuvor ohne Klettersteigausrüstung über den Drachenwand-Klettersteig aufgestiegen sein.

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Bergretter brachten 57-Jährigen zurück ins Tal

Beim Abstieg mit seinem Helfer erzählte der Mann aus dem Bezirk Bludenz offenbar auch, dass er vor der Tour mehrere Bier konsumiert habe. Bergretter der Ortsstelle Mondsee übernahmen den 57-Jährigen an der Forststraße und brachten ihn mit einem Einsatzfahrzeug zurück ins Tal.

Wie der Mann berichtete, sei er bereits um 4 Uhr früh zuerst vom Attersee über den Brennerriesensteig zum Dachsteinblick ins Höllengebirge gewandert. Anschließend sei er abgestiegen, um gleich darauf noch einmal über den Mahdlgupf-Klettersteig hinaufzugehen. Nach den beiden Touren fuhr er dann nach St. Lorenz am Mondsee und kehrte ein. Dann habe er beschlossen, als dritte Tour noch den Drachenwand-Klettersteig anzuhängen.

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