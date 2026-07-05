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Wien-Brigittenau

Jugendbande brach in Taxi und Geschäft ein

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Einer der Burschen - ein 14 Jahre alter Afghane - konnte gefasst werden.
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Wien. Die Wiener Polizei wurde in der Nacht auf Samstag in die Leipziger Straße im 20. Bezirk alarmiert, nachdem mehrere Zeugen einen mutmaßlichen Einbruch in ein Taxi beobachtet hatten.

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Zeugen alarmierten Polizei

Sechs Jugendliche sollen gegen 1.50 Uhr die linke Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen und den Innenraum nach Wertgegenständen durchsucht haben. Aufgrund einer genauen Täterbeschreibung sowie eines von einem Zeugen angefertigten Lichtbildes konnte kurze Zeit später ein 14-jähriger Afghane als Tatverdächtiger im Bereich des Anton-Kummerer-Parks angehalten und festgenommen werden.

Die fünf anderen Teenies begaben sich zwischenzeitlich in die Klosterneuburger Straße, wo sie versucht haben sollen, in ein Geschäftslokal einzubrechen. Auch in diesem Fall verständigten aufmerksame Zeugen die Polizei.

Im Zuge der weiteren Amtshandlung konnte zumindest ein weiterer Tatverdächtiger namentlich ausgeforscht werden. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, übernommen.

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