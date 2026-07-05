Mehrere Verletzte
Gasexplosion in Wien: Ganzes Wohnhaus zerstört
Kurz nach Mitternacht detonierte vermutlich Gas in einem Einfamilienhaus, das durch die Wucht der Explosion vollständig zerstört wurde. Auch mehrere benachbarte Gebäude wurden erheblich beschädigt.
Zahlreiche Anrainer wurden durch den lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Feuerwehr, Rettung und Polizei rückten mit einem Großaufgebot an und sicherten die Unglücksstelle.
Mehrere Verletzte
Insgesamt wurden nach Angaben der Rettung zehn Menschen verletzt. Am schwersten traf es einen 94-jährigen Bewohner, der aus den Trümmern geborgen werden musste. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde auf eine Intensivstation eingeliefert. Drei weitere Personen kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus, darunter auch eine 25-jährige schwangere Frau. Die übrigen Verletzten konnten ambulant versorgt werden.
Bilder vom Einsatzort zeigen das Ausmaß der Verwüstung: Vom betroffenen Haus stehen nur noch Trümmer, umliegende Gebäude weisen ebenfalls deutliche Schäden auf. Die Einsatzkräfte waren stundenlang mit Sicherungs- und Aufräumarbeiten beschäftigt.
Wie es zu der Explosion kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Experten untersuchen die Unglücksstelle, um die genaue Ursache zu ermitteln. Die Ermittlungen dauern an.
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