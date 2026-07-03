Aufgebot
So viele Feuerwehrleute sind im Einsatz
Die Wiener Feuerwehr ist wegen des Brandes einer Müllhalle in Wien-Donaustadt zu einem Großeinsatz ausgerückt. Die Südosttangente musste aber zwischen dem Knoten Kaisermühlen und dem Stadlauertunnel wegen der starken Rauchentwicklung in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden
Auch interessant
Bei der Feuerwehr wurde am Abend "Alarmstufe 4" ausgerufen. Demnach waren rund 120 Mann plus Wasserwerfer im Einsatz. "Die Halle steht in Vollbrand", sagte ein Sprecher der APA.
Übergreifen des Feuers
Es gelang aber, ein Übergreifen des Feuers auf den Sondermüllbereich zu verhindern und den Brand auf das Gebäude zu begrenzen. Wie lange der Einsatz noch dauert, war noch nicht abzusehen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden