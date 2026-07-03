So viele Feuerwehrleute sind im Einsatz

In Wien tobt ein Großbrand, der immer noch nicht im Griff ist. Eine Lagerhalle brennt lichterloh.

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Die Wiener Feuerwehr ist wegen des Brandes einer Müllhalle in Wien-Donaustadt zu einem Großeinsatz ausgerückt. Die Südosttangente musste aber zwischen dem Knoten Kaisermühlen und dem Stadlauertunnel wegen der starken Rauchentwicklung in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden

Bei der Feuerwehr wurde am Abend "Alarmstufe 4" ausgerufen. Demnach waren rund 120 Mann plus Wasserwerfer im Einsatz. "Die Halle steht in Vollbrand", sagte ein Sprecher der APA.

Übergreifen des Feuers

Es gelang aber, ein Übergreifen des Feuers auf den Sondermüllbereich zu verhindern und den Brand auf das Gebäude zu begrenzen. Wie lange der Einsatz noch dauert, war noch nicht abzusehen.