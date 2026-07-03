Wienerin (21) beim Public Viewing 5 Zähne ausgeschossen

Ein völlig hirnrissiger Streit zwischen einem der wenigen Spanien-Fans - einem Syrer - und den Österreichern beim Public Viewing am Wiener Donaukanal ist in der Nacht auf Freitag mit dem Wurf eines Aschenbechers völlig eskaliert.

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Wien. Laut Polizei gerieten mehrere Besucher im gesteckt vollen Beachclub Blumenwiese zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im Verlauf des Streits soll ein 21-jähriger Syrer - der sich provokant als Spanien-Fan-Anhänger gerierte - mehrere Gegenstände, darunter auch einen Aschenbecher, herumgeworfen haben. Der Aschenbecher traf eine ebenfalls 21-jährige Frau im Gesicht und verletzte die junge Frau schwer.

Die Wienerin verlor durch den Aufprall fünf Vorderzähne, zudem besteht der Verdacht auf einen Kieferbruch. Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien versorgten das Opfer noch vor Ort notfallmedizinisch und brachten den schwer verletzten Fußballfan anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Super Simmung im Beach-Club trotz Niederlage - bis die Rettung alarmiert werden musste. © APA/MAX SLOVENCIK

Fans bei einem Public Viewing des Spiels zwischen Österreich und Spanien,bei der Blumenwiese am Donaukanal in Wien. © APA/MAX SLOVENCIK

Syrer in Haft - Freund des Opfers angezeigt

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau sowie der Bereitschaftseinheit nahmen den mutmaßlichen Aschenbecher-Werfer fest. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 21-Jährige geständig und faselte etwas davon, dass er die ganze Zeit als Spanien-Fan von allen anderen nur angegangen worden wäre. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der bisher unbescholtene Zuwanderer in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert. Ermittelt wird wegen absichtlich schwerer Körperverletzung

Im Zuge des Polizeieinsatzes wurde auch der 25-jährige Freund der verletzten Frau festgenommen. Er soll versucht haben, den Tatverdächtigen anzugreifen. Als Beamte einschritten, traf der 25-Jährige einen Polizisten mit dem Ellenbogen am Kopf und verletzte diesen leicht. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, den Mann auf freiem Fuß anzuzeigen.