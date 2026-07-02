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Motorradlenker stirbt bei Frontalcrash mit LKW

Feuerwehrleute sichern nach einem Motorradunfall eine Unfallstelle auf der Straße.
© Getty Images
Motorradfahrer starb bei Frontalzusammenstoß in Oberösterreich
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Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad ist Donnerstagfrüh der 66-jährige Lenker des Zweirads ums Leben gekommen.

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Bei dem Frontalcrash aus ungeklärter Ursache in Tumeltsham (Bezirk Ried) wurden gegen 8.30 Uhr beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert. Der Ältere verstarb wenig später im Krankenhaus, der 56-jährige Autofahrer blieb unverletzt, doch ergab ein Test bei ihm eine Alkoholisierung von 2,2 Promille.

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