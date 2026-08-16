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Polizei ermittelt

Brandstiftung? Feuer-Schock in Schönbrunn

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Die Gloriette im Schlosspark Schönbrunn in Wien spiegelt sich im Teich, sonniger Himmel.
© Getty Images
Am Sonntagnachmittag kam es rund um das Areal des Schlosspark Schönbrunn zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei.
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Feuer-Schock bei einer der beliebtesten Touristen-Attraktionen Wiens. Am Sonntag gegen 16.30 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr zu einem Einsatz beim Schlosspark Schönbrunn gerufen.

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Der Vorfall wurde gegenüber oe24 bestätigt. Gleich acht Fahrzeuge waren im Einsatz und konnten die Flammen umgehend bekämpfen. Für die Tiere des anschließenden Zoos bestand zu keinem Zeitpuntk Gefahr.

Einsatz beendet

Der Einsatz ist mittlerweile wieder beendet. Die Feuerwehr musste zur Brandbekämpfung auch den Boden bearbeiten und Kettensägen einsetzen. Nach den Anschließenden Kontrollen konnte Entwarnung gegeben werden.

Rauch steigt aus einem bewaldeten Gebiet vor einer Stadt mit Hochhäusern auf.
© ORF

Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Landeskriminalamtes.

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