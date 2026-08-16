Polizei ermittelt
Brandstiftung? Feuer-Schock in Schönbrunn
Feuer-Schock bei einer der beliebtesten Touristen-Attraktionen Wiens. Am Sonntag gegen 16.30 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr zu einem Einsatz beim Schlosspark Schönbrunn gerufen.
Auch interessant
Der Vorfall wurde gegenüber oe24 bestätigt. Gleich acht Fahrzeuge waren im Einsatz und konnten die Flammen umgehend bekämpfen. Für die Tiere des anschließenden Zoos bestand zu keinem Zeitpuntk Gefahr.
Einsatz beendet
Der Einsatz ist mittlerweile wieder beendet. Die Feuerwehr musste zur Brandbekämpfung auch den Boden bearbeiten und Kettensägen einsetzen. Nach den Anschließenden Kontrollen konnte Entwarnung gegeben werden.
Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Landeskriminalamtes.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden