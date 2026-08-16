Wegen Brandstiftung: Polizei nahm vier Verdächtige fest

Nach mehreren Waldbränden entlang der Adriaküste hat die Polizei in Kroatien vier Verdächtige wegen mutmaßlicher Brandstiftung festgenommen.

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Sie würden verdächtigt, "Brände in der Region Zadar ausgelöst zu haben", teilte die Polizei am Sonntag mit. In der Region im Zentrum der kroatischen Küste waren am Freitag und Samstag mehrere Brände in Olivenhainen und Kiefernwäldern ausgebrochen.

Die vier Verdächtigen wurden nach Polizeiangaben rund 40 Kilometer entfernt von der Hafenstadt Zadar festgenommen, nachdem Bewohner ein "verdächtiges Verhalten" angezeigt hatten. Das kroatische Strafrecht sieht zwischen sechs Monaten und fünf Jahren Haft für Brandstiftung vor, wenn das Feuer Menschen oder Besitztümer in Gefahr bringt.

Die Polizei ermittelt noch, ob es auch in der Region Omis weiter im Süden Anzeichen für Brandstiftung gibt. Dort starb bei einem Brand in der Nacht auf Freitag ein Mensch, rund vierzig Menschen wurden verletzt. Acht Menschen, darunter eine 17-Jährige, wurden mit schweren Verbrennungen in Krankenhäusern in Split und Zagreb versorgt. Eine 34-Bosnierin wurde noch vermisst.