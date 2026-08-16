Zwei Tote bei Waldbränden auf griechischer Insel

Bei Waldbränden auf der griechischen Insel Salamis nahe Athen sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.

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Nahe dem Strand Peristeria im Süden der Insel seien zwei Leichen geborgen worden, sagte ein Feuerwehrsprecher der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag.

Hunderte Urlauber und Einheimische wurden zur Evakuierung aufgerufen. Die Küstenwache entsandte nach eigenen Angaben fünf Patrouillenboote, um Badegäste und Bewohner in Sicherheit zu bringen, auch Privatboote kamen zu Hilfe. Rund 150 Feuerwehrleute sowie vier Löschflugzeuge und sechs Hubschrauber waren im Einsatz gegen die in bewohntem Gebiet tobenden Feuer.