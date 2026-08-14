Delfin in Venedig gesichtet – Gefahr durch Boote

Im Canal Grande in Venedig ist ein Delfin nahe der Rialtobrücke gesichtet worden. Das Tier schwamm am Donnerstag zwischen den Anlegestellen der Wasserboote.

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In dem stark befahrenen Abschnitt waren gleichzeitig Gondeln, Vaporetti und Motorboote unterwegs.

Bürgermeister Simone Venturini rief die Bootsfahrer zu besonderer Vorsicht auf. "Die Anwesenheit eines Delfins im Canal Grande erfordert von allen verantwortungsvolles Verhalten", erklärte er laut Medienangaben. Vorrang habe derzeit der Schutz des Tieres. Die Schiffe sollten vor allem in Bereichen, in denen der Delfin gesichtet werde, besonders aufmerksam sein und ihre Geschwindigkeit reduzieren.

Unklar ist, ob es sich bei dem Tier um den bereits seit Monaten in der Lagune lebenden Delfin "Mimmo" handelt. Der große Tümmler hält sich normalerweise im Becken vor dem Markusplatz auf. Sollte es tatsächlich Mimmo sein, wäre er nun weiter in den engeren und stärker befahrenen Canal Grande vorgedrungen.

Experten des Naturhistorischen Museums in Venedig beobachten den Delfin seit längerer Zeit. Mimmo gilt als an die Lagune gewöhnt und bewegt sich geschickt zwischen den Booten. Zuletzt sei er allerdings scheuer geworden, betonten Experten. An seinem Körper und an den Flossen waren Verletzungen festgestellt worden, die möglicherweise durch den Kontakt mit einer Schiffsschraube entstanden sind. Es ist auch möglich, dass es sich um einen anderen Delfin handelt. Damit könnten sich derzeit zwei Tiere in der venezianischen Lagune aufhalten.

Auch aus anderen Teilen der Lagune wurden zuletzt Delfine gemeldet. Am Mittwoch hatten Fischer vor der Insel Burano einen Delfin befreit, der auf einer Sandbank gestrandet war. Er blieb anschließend in der Umgebung und bewegte sich zwischen den Kanälen der Insel. Die Hafenbehörde wurde eingeschaltet. Meeresbiologen sollen den Zustand des Tieres untersuchen und die Bewegungen des Delfins beobachten.