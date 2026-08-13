Türkei
Touristenboot in Flammen: 115 Passagiere springen ins Meer
115 Menschen, darunter Kinder und Besatzungsmitglieder, sprangen mit Rettungswesten ins Meer, um sich in Sicherheit zu bringen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Sie seien anschließend von der Küstenwache an Land gebracht worden. Auch Boote in der Nähe beteiligten sich Medienberichten zufolge an der Rettungsaktion.
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Zwei Personen, die dem Rauch ausgesetzt waren, wurden demnach im Krankenhaus behandelt. Anadolu zufolge brannte das Boot fast vollständig ab und war nicht mehr fahrtüchtig. Es sollte an Land geschleppt werden. Die Nationalität der Passagiere war zunächst ebenso unklar wie die Brandursache. Ermittlungen wurden eingeleitet.
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