Hotel-Wucher beim ESC: Zimmer kosten 4.000 Euro

Schon zeigt der Preiswucher rund um den ESC wieder sein unschönes Gesicht. Ein Hotelzimmer in Bulgarien bekommt man nur zum absoluten Horrorpreis.

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Der 71. Eurovision Song Contest wird nach dem Sieg von Dara in Wien nicht in der bulgarischen Hauptstadt Sofia stattfinden, sondern im Badeort Burgas am Schwarzen Meer.

Zwischen 11. und 13. Mai (1. und 2. Halbfinale) sowie 15. Mai (das Große Finale) wird somit der größte Musikbewerb der Welt im bulgarischen Zentrum für Fischverarbeitung stattfinden. Als Venue fungiert die 2023 eröffnete Arena Burgas für bis zu 15.000 Zuschauer.

Bulgariens viertgrößte Stadt mit rund 190.000 Einwohnern ist bekannt als einziger Rohölhafen des Landes und wartet mit Stränden für Sonnenhungrige auf. Der Touristenort triumphierte damit im innerbulgarischen Wettbewerb über die Konkurrenz, wobei man sich in der finalen Endrunde gegen die Hauptstadt Sofia durchsetzte.

oe24 schaute sich an, was ein Trip ans Schwarze Meer kosten würde und stieß auf absolute Wucher-Preise: Ein Hotelzimmer in der Küstenstadt bekommt man erst ab 4.000 Euro!