Rätsel um WANDA! Tour-Comeback 2027?

Steigt 2027 das große Tour-Comeback von WANDA?

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Die Kult-Band aus Wien spielte im letzten Jahr nur ein Konzert in Wien, auch 2026 gibt's bislang nur den Termin in der Wiener Stadthalle. Doch ein Festival hat WANDA bereits für 2027 als fix vermeldet.

Geht WANDA wieder auf große Tour? Die Kult-Band verlor 2022 Gründungsmitglied und Drummer Christian Hummer. Seitdem traten die Musiker kürzer, spielten nur mehr vereinzelte Gigs.

Doch das Taubertal-Festival lässt die Fans auf ein großes Tour-Comeback 2027 hoffen. Das Festival in Franken hat WANDA für 2027 bestätigt. Ebenso mit dabei: Die Ärzte, Annenmaykantereit, LaBrassBanda und Sondaschule.

Geht WANDA demnach wieder auf Tour? Österreich-Termine gibt es für 2027 noch keine. Am 19. Dezember feiert die Band wieder mit ihren treuesten Fans Weihnachten in der Wiener Stadthalle.