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Österreich-Konzert

Andrea Berg kupfert jetzt von den Rolling Stones ab!

Thomas Zeidler-Künz
von
Andrea Berg singt auf einer Bühne mit Mikrofon, Lederjacke und schwarzem Korsett.
© Getty Images
Am 18. August zündet Andrea Berg ihr Hitfeuerwerk auf der Seebühne in Mörbisch. Der Vorverkauf läuft eher schleppend. Jetzt greift sie deshalb auf einen Trick der Rolling Stones zurück.
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Die Rolling Stones haben so manches im Musikgeschäft erfunden. Auch die "Lucky Dip"-Tickets. Eine Art Wundertüte zum Schnäppchenpreis, wo man erst vor Ort seinen den Platz erfährt. Das kann ganz oben am Juche des Stadions sein, aber auch im Diamond Circle direkt vor der Bühne. Haben dieses coole Prinzip auch schon Coldplay oder Adele aufgegriffen, so kopiert jetzt auch Andrea Berg die Stones. Für ihr großes Sommerkonzert auf den Seebühne in Mörbisch (18. August) wurden nun nämlich ebenfalls "Lucky Dip"-Tickets aufgelegt. Zum Sonderpreis von 45 Euro. Regulär kosten die Karten zwischen 66 Euro (Sitzplatz Kategorie D) und 100,49 Euro (Kategorie A).

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Sitzplan einer Veranstaltung mit farblich markierten Sitzbereichen und Bühne oben für Andrea Berg.
Blick auf oeticket zeigt: Es gibt noch jede Menge Tickets für Andrea Berg © oeticket

Anders als die Stones, die damit ein echtes Fan-Service bieten, wollen Andrea Berg und Veranstalter Barracuda Music damit in Mörbisch wohl eine Pleite vermeiden. Wie ein Blick auf den Saalplan bei oeticket verrät sind für das Konzert ja noch jede Menge Tickets verfügbar.

Eine Sängerin in schwarzem Outfit singt mit Mikrofon auf einer Bühne beim Konzert.
Chart-Königin. Andrea Berg hält bei uns Platz 1 der All-Time-Charts. © Getty Images

Die vielen leeren Plätze überraschen, schließlich ist Andrea Berg ja in Österreich die Allergrößte. Platz 1 der All-Time Charts mit dem im Jahr 2001 veröffentlichten Album "Best Of", das sich unglaubliche 670 Wochen in den Charts hielt.

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