Antrag bei Giovanni Zarrella: Schlager-Duo verlobt!

Bei der Aufzeichnung der neuen "Giovanni Zarrella Show" gab es für die Schlagerfans nicht nur musikalische Highlights von Vanessa Mai, Andrea Berg, Andreas Gabalier und Adam Lambert, sondern auch einen echten Gänsehaut-Moment fürs Herz.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Für das Schlager-Duo Neonlicht, bestehend aus Nadine Ellrich und Julian Fiege, entwickelte sich der Auftritt zu einem unvergesslichen Meilenstein. Die beiden Musiker stehen nicht nur gemeinsam auf der Bühne, sondern gehen auch privat seit geraumer Zeit als Paar durchs Leben. Dass ihre Liebe zueinander tief ist, ist ihren Fans längst bekannt – nun haben die beiden ihre Beziehung jedoch vor laufenden Kameras auf das nächste Level gehoben.

Mitten auf der Showbühne und vor den Augen des überraschten Publikums ging Julian Fiege vor seiner Partnerin auf die Knie. Im leger-eleganten Outfit – schwarzes Shirt zur beigen Hose – zückte er eine kleine Schatulle mit dem Verlobungsring und stellte seiner Nadine die Frage aller Fragen. Überwältigt von ihren Gefühlen schlug die Sängerin beide Hände vor das Gesicht, ehe das erlösende "Ja" folgte und das Paar im Applaus des Publikums versank.

Einblick auf Instagram: "Sie hat Ja gesagt!"

Kurz nach dem emotionalen Bühnenmoment teilten die frisch Verlobten ihr Glück auch mit ihren Fans in den sozialen Netzwerken. Auf Instagram veröffentlichten sie Schnappschüsse des Antrags, die das pure Strahlen und die ungläubige Freude der Musikerin perfekt einfingen. Die schlichte, aber deutliche Bildunterschrift ließ keinen Zweifel mehr offen: "Sie hat Ja gesagt." Der Antrag im großen Show-Rahmen ist damit auf ganzer Linie geglückt.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

"Fernsehgarten" und die Schlager-Prominenz im Freudentaumel

Die Reaktionen aus der Branche und der Fangemeinde ließen nicht lange auf sich warten. Unter dem Posting sammelten sich innerhalb kürzester Zeit hunderte Glückwünsche. Neben begeisterten Fans, die das Paar mit Herz-Emojis und liebevollen Nachrichten überhäuften, gratulierten auch zahlreiche Branchen-Kollegen.

Schlager-Künstlerin Joelina Drews zeigte sich völlig aus dem Häuschen und kommentierte begeistert: "Ahhhh! Herzlichen Glückwunsch euch zwei!" Besonders aufmerksam zeigte sich auch der offizielle Account des "ZDF-Fernsehgartens", der dem Traumpaar seine besten Wünsche übermittelte: "Wir sind sooo unfassbar happy mit euch zusammen! Für immer Liebe!" Mit so viel Rückenwind aus der Schlagerwelt steht einer traumhaften Traumhochzeit wohl nichts mehr im Wege.