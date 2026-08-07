Carmen Geiss: XXL-Busen im Mini-Bikini

Sonne, Meer und ganz viel Haut: TV-Millionärin Carmen Geiss gewährt ihren Fans wieder einmal verlockende Einblicke in ihr Luxusleben. Im knappen schwarzen Bikini setzt die 61-Jährige ihre Kurven in Saint-Tropez spektakulär in Szene.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Auf ihren neuesten Social-Media-Fotos zeigt sich die Kult-Blondine von ihrer Schokoladenseite: Im knappen schwarzen Bikini posiert Carmen Geiss selbstbewusst vor der Traumkulisse in ihrem Garten an der Côte d’Azur. Dabei rückt sie ihren üppigen XXXL-Busen gekonnt ins rechte Licht und präsentiert stolz das Ergebnis ihres Fitnessprogramms: einen durchtrainierten, straffen Bauch und beneidenswert geformte, lange Beine. Von Alltagssorgen oder Altwerden keine Spur – die Millionärsgattin versprüht pure Lebensfreude und absoluten Glamour.

Poetische Worte statt Promi-Party

So heiß zeigt sich Carmen Geiss. © Instagram

Doch so spektakulär der Anblick ihres Bodys auch ist, so nachdenklich zeigt sich die Ehefrau von Robert Geiss in der Bildunterschrift. Statt wilder Partys und Champagner-Räusche steht bei den Geissens aktuell nämlich Entschleunigung auf dem Programm. In poetischen Zeilen erklärt Carmen ihren Anhängern, dass nicht jeder Tag laut und voll Champagner sein müsse, da das größte Glück manchmal schlicht darin liege, sich zurückzuziehen. Zwar könne Saint-Tropez ohne Frage feurig feiern, doch genieße das Paar genauso die leisen Tage, an denen man einfach mal die Seele baumeln lassen könne. Zum Glück besitze man ein eigenes kleines Paradies als perfekten Rückzugsort zum Abschalten.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Die Fans rasten aus: Über 19.000 Likes in wenigen Stunden

Bei ihrer Community sorgte dieser Schnappschuss für absolute Begeisterung. Innerhalb weniger Stunden sammelte der Beitrag bereits über 19.000 Likes – und die Fans rasten in der Kommentarspalte förmlich aus. Komplimente wie "Wow" und "gut siehste aus, liebe Carmen" waren dabei nur zwei der unzähligen begeisterten Reaktionen unter dem Post.

Mit dieser Kombination aus optischem Feuerwerk und tiefgründigen Worten trifft Carmen Geiss bei ihren Anhängern einmal mehr genau ins Schwarze. Das "kleine Paradies" an der französischen Riviera bleibt für das Glamour-Paar eben nicht nur eine Kulisse für opulentes Feiern, sondern vor allem ein Ort, um im Kreise der Liebsten neue Kraft zu tanken.