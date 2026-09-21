Pocher starrt Mirada aufs Dekolleté!

Ein Video vom traditionellen Promi-Event "Almauftrieb" im Münchner Käfer-Zelt sorgt im Netz für reichlich Gesprächsstoff. Comedian Oliver Pocher wurde dabei abgelichtet, wie sein Blick ganz unverhohlen auf das Dirndl-Dekolleté des österreichischen Topmodels Nadine Mirada wanderte.

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Der traditionelle "Almauftrieb" am ersten Wiesn-Sonntag gilt seit vielen Jahren als das gesellschaftliche Herzstück des Münchner Oktoberfests. In der geschichtsträchtigen Käfer-Schänke versammelt sich regelmäßig die Prominenz aus Wirtschaft, Sport, Showbusiness und Mode, um in Tracht zu feiern und Kontakte zu pflegen. Bei der jüngsten Ausgabe zog vor allem eine Begegnung am Rande der Bierbänke die Blicke der anwesenden Fotografen auf sich: Comedian Oliver Pocher und das international erfolgreiche Model Nadine Mirada trafen inmitten des Festtrubels aufeinander.

Die Atmosphäre im Zelt war wie gewohnt ausgelassen. Während die Gäste zu zünftiger Musik anstießen und sich den bayerischen Schmankerln widmeten, bildeten sich rasch dichte Menschentrauben rund um die bekanntesten Gesichter des Abends. Als sich Pocher und Mirada für ein gemeinsames Bild formierten, entstand jene Aufnahme, die wenige Stunden später ihren Weg durch die sozialen Netzwerke und Online-Portale finden sollte.

Die Szene spielte sich im dicht gedrängten VIP-Bereich ab, wo Blitzlichtgewitter und feiernde Gäste den Rhythmus bestimmten. Mirada glänzte in einem aufwendig gearbeiteten Festtagsdirndl, das traditionelle Schnittführung mit moderner Eleganz kombinierte. Als die Kameras auf das Duo gerichtet waren, passierte der Moment, der nun hitzig diskutiert wird: Statt brav in die Kamera der Fotografen zu lächeln, senkte Pocher seinen Kopf leicht nach vorne und fixierte für einen Augenblick das Dekolleté seiner österreichischen Nachbarin.

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Dass Nadine Mirada alle Blicke auf sich zieht, überrascht keineswegs. Die gebürtige Oberösterreicherin zählt seit geraumer Zeit zu den gefragtesten Models Europas und hat sich längst auf den Laufstegen und Werbeplakaten weltweit etabliert. Als Werbegesicht internationaler Marken wie "Guess" steht sie regelmäßig für weltweite Kampagnen vor der Kamera und vertritt ein modernes, selbstbewusstes Frauenbild.

Auf der Münchner Wiesn ist Mirada ein gern gesehener Stammgast. Mit ihrer natürlichen Ausstrahlung und stilsicher gewählten Dirndl-Kreationen beweist sie Jahr für Jahr, wie lebendig und reizvoll die traditionelle Trachtenmode interpretiert werden kann. Auch beim Almauftrieb zählte sie zweifellos zu den meistfotografierten Persönlichkeiten des Abends.

Oliver Pochers Hang zur medialen Provokation

Oliver Pocher wiederum ist dafür bekannt, kaum ein Fettnäpfchen auszulassen und aus jeder Situation das Maximum an öffentlicher Resonanz herauszuholen. Nach turbulenten privaten Zeiten rund um das Ehe-Aus mit Amira nutzt der Entertainer Großveranstaltungen wie das Oktoberfest verlässlich, um seine Marke im Gespräch zu halten.