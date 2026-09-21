Netrebko: Romantik-Geburtstag in Paris

Operndiva Anna Netrebko teilte nach ihrem Geburtstag private Aufnahmen eines Luxus-Wochenendes in der französischen Hauptstadt. Mit Candle-Light-Dinner und Bootsfahrt heizt die Sopranistin die Gerüchteküche um ihr Liebesleben kräftig an.

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Die weltberühmte Operndiva Anna Netrebko hat ihren Ehrentag auf besonders exklusive Art und Weise zelebriert. Nach ihrem Geburtstag am 18. September gewährte sie ihren zahlreichen Anhängern in den sozialen Netzwerken Einblicke in ein traumhaftes Wochenende in Paris. Die Kulisse hätte romantischer kaum sein können: Ein privates Boot glitt nur für sie über die Seine.

Netrebko zeigte sich sichtlich gelöst und genoss die stimmungsvolle Atmosphäre in vollen Zügen. Die Metropole an der Seine bot das perfekte Panorama für ein Geburtstagsfest der Extraklasse, das an Glamour und individuellem Stil kaum zu überbieten war.

Exklusives Ambiente zwischen Blumen und Ballons

Die Feierlichkeiten beschränkten sich keineswegs nur auf das Wasser. Ein weiteres Highlight des Pariser Wochenendes war ein stilvoll hergerichtetes Gewächshaus, das für ein intimes Candle-Light-Dinner reserviert worden war. Im Zentrum des historischen Glashauses wartete eine festlich gedeckte Tafel für zwei. Sanfter Kerzenschein verlieh dem Abendessen ein außergewöhnliches Flair fernab des Scheinwerferlichts.

Die opulente und zugleich geschmackvolle Inszenierung verdeutlicht, wie viel Liebe zum Detail in die Vorbereitung dieses besonderen Geburtstagsabends investiert wurde.

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Großes Rätsel um die geheimnisvolle Tischgesellschaft

Obwohl die Diva zahlreiche Eindrücke mit der Öffentlichkeit teilte, blieb eine entscheidende Frage unbeantwortet: Wer saß am anderen Ende des liebevoll gedeckten Tisches? Netrebko hält die Identität ihrer Begleitung streng unter Verschluss und zeigte die Person auf keinem der geteilten Schnappschüsse.

Anna Netrebko feierte ihren Geburtstag in der Stadt der Liebe © Instagram

Genau dieses Geheimnis heizt neue Spekulationen an. Nach der Trennung von ihrem langjährigen Ehemann Yusif Eyvazov wird ihr Beziehungsstatus mit Argusaugen beobachtet. In Opernkreisen und Fan-Foren taucht dabei immer wieder ein bestimmter Name auf: Ihr Manager Miguel Esteban gilt nicht nur geschäftlich, sondern auch privat als wichtigste Vertrauensperson an ihrer Seite.

Neue Gerüchte um Manager Miguel Esteban

Die Vermutungen, wonach zwischen dem gefragten Opernstar und ihrem Manager Miguel Esteban mehr als nur eine professionelle Arbeitsbeziehung bestehen könnte, halten sich seit Monaten hartnäckig. Esteban begleitet Netrebko regelmäßig zu ihren weltweiten Auftritten und zählt zu ihrem engsten Vertrautenkreis.

Ob der Trip nach Paris der Auftakt zu einem neuen Lebenskapitel ist oder einfach eine wohlverdiente Auszeit mit einem geschätzten Freund, bleibt vorerst ihr süßes Geheimnis. Die Opernwelt blickt jedenfalls weiterhin gespannt auf jedes neue Lebenszeichen der beliebten Primadonna.