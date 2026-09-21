oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Kerzenlicht

Netrebko: Romantik-Geburtstag in Paris

Frau im rosa Kleid mit Blumenstrauß steht auf einem Boot vor dem Eiffelturm in Paris.
© Instagram
Operndiva Anna Netrebko teilte nach ihrem Geburtstag private Aufnahmen eines Luxus-Wochenendes in der französischen Hauptstadt. Mit Candle-Light-Dinner und Bootsfahrt heizt die Sopranistin die Gerüchteküche um ihr Liebesleben kräftig an.
OE24 auf Google bevorzugen

Die weltberühmte Operndiva Anna Netrebko hat ihren Ehrentag auf besonders exklusive Art und Weise zelebriert. Nach ihrem Geburtstag am 18. September gewährte sie ihren zahlreichen Anhängern in den sozialen Netzwerken Einblicke in ein traumhaftes Wochenende in Paris. Die Kulisse hätte romantischer kaum sein können: Ein privates Boot glitt nur für sie über die Seine.

Netrebko zeigte sich sichtlich gelöst und genoss die stimmungsvolle Atmosphäre in vollen Zügen. Die Metropole an der Seine bot das perfekte Panorama für ein Geburtstagsfest der Extraklasse, das an Glamour und individuellem Stil kaum zu überbieten war.

Auch interessant

Austro-VIPs rocken Wiesn: "FOMO" für Alaba

Wiesn-Eklat: Pocher starrt Mirada ins Dirndl!

Louie Austen: Ausverkaufte Show zum runden Geburtstag

Exklusives Ambiente zwischen Blumen und Ballons

Die Feierlichkeiten beschränkten sich keineswegs nur auf das Wasser. Ein weiteres Highlight des Pariser Wochenendes war ein stilvoll hergerichtetes Gewächshaus, das für ein intimes Candle-Light-Dinner reserviert worden war. Im Zentrum des historischen Glashauses wartete eine festlich gedeckte Tafel für zwei. Sanfter Kerzenschein verlieh dem Abendessen ein außergewöhnliches Flair fernab des Scheinwerferlichts.

Die opulente und zugleich geschmackvolle Inszenierung verdeutlicht, wie viel Liebe zum Detail in die Vorbereitung dieses besonderen Geburtstagsabends investiert wurde.

Großes Rätsel um die geheimnisvolle Tischgesellschaft

Obwohl die Diva zahlreiche Eindrücke mit der Öffentlichkeit teilte, blieb eine entscheidende Frage unbeantwortet: Wer saß am anderen Ende des liebevoll gedeckten Tisches? Netrebko hält die Identität ihrer Begleitung streng unter Verschluss und zeigte die Person auf keinem der geteilten Schnappschüsse.

Frau im rosa Kleid hält zwei Ballons und läuft auf einer Pariser Brücke bei Sonnenschein.
Anna Netrebko feierte ihren Geburtstag in der Stadt der Liebe © Instagram

Genau dieses Geheimnis heizt neue Spekulationen an. Nach der Trennung von ihrem langjährigen Ehemann Yusif Eyvazov wird ihr Beziehungsstatus mit Argusaugen beobachtet. In Opernkreisen und Fan-Foren taucht dabei immer wieder ein bestimmter Name auf: Ihr Manager Miguel Esteban gilt nicht nur geschäftlich, sondern auch privat als wichtigste Vertrauensperson an ihrer Seite.

Neue Gerüchte um Manager Miguel Esteban

Die Vermutungen, wonach zwischen dem gefragten Opernstar und ihrem Manager Miguel Esteban mehr als nur eine professionelle Arbeitsbeziehung bestehen könnte, halten sich seit Monaten hartnäckig. Esteban begleitet Netrebko regelmäßig zu ihren weltweiten Auftritten und zählt zu ihrem engsten Vertrautenkreis.

Ob der Trip nach Paris der Auftakt zu einem neuen Lebenskapitel ist oder einfach eine wohlverdiente Auszeit mit einem geschätzten Freund, bleibt vorerst ihr süßes Geheimnis. Die Opernwelt blickt jedenfalls weiterhin gespannt auf jedes neue Lebenszeichen der beliebten Primadonna.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Marco Pogo und Co. kicken für Gewaltschutz

Netrebko: Romantik-Geburtstag in Paris

Austro-VIPs rocken Wiesn: "FOMO" für Alaba

Vienna Fashion Week: Finale mit Kutoğlu

Wiesn-Eklat: Pocher starrt Mirada ins Dirndl!

Ex-Miss Katharina Nahlik: Neues Luxus-Leben in Wien

Gabalier rockt die "Damen-Wiesn" am Oktoberfest

Louie Austen: Ausverkaufte Show zum runden Geburtstag

Hoermanseders irre Wiesn-Diät: Nur noch Bier!

Not-OP! Lameraner schildert Urlaubs-Drama