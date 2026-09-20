Marco Pogo und Co. kicken für Gewaltschutz

Beim Band Fußball Cup auf dem Platz des SV Donau erspielten heimische Promis 5.000 Euro für den Gewaltschutz. Angeführt von Marco Pogo setzten die Musiker ein starkes Zeichen.

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Beim Band Fußball Cup am Sonntag, 20. September, stand der Einsatz für den guten Zweck im Mittelpunkt. Auf dem Sportplatz des SV Donau dribbelte die heimische Musik- und Kulturszene für konkrete Projekte zur Gewaltprävention. Nach packenden Duellen auf dem Platz gaben Initiator Roman Gregory und Veranstalterin Irena Blagojević das erfreuliche Ergebnis bekannt: Insgesamt 5.000 Euro an Spendengeldern gehen an den Verein der Wiener Frauenhäuser sowie an die Organisation White Ribbon.

Große Spende für Frauenhäuser

Die Initiatoren zogen ein durchwegs positives Fazit des Benefiztages: "Musik und Sport besitzen die unvergleichliche Kraft, Menschen über alle Grenzen hinweg zusammenzubringen. Wenn wir durch dieses Miteinander auch von Gewalt betroffene Frauen und Kinder aktiv unterstützen und die Präventionsarbeit nachhaltig stärken können, haben wir unabhängig vom Endstand auf der Anzeigetafel auf ganzer Linie gewonnen." Julia Brož, Geschäftsführerin der Wiener Frauenhäuser, betonte die Bedeutung anhaltender Solidarität, während White-Ribbon-Obmann Romeo Bissuti unterstrich, dass Fairplay für Zivilcourage stehe und Männer entschlossen Teil der Lösung sein müssen.

Lucas Fendrich, Billie Steirisch, Chris Steger © Robinconsult

Inklusionsmatch eröffnet das Event

Den sportlichen Auftakt bildete ein Inklusionsmatch des Vereins Spielerpass, bei dem Sportler mit und ohne Behinderung gemeinsam antraten. Anschließend griff die heimische Musikerprominenz ins Geschehen ein, angeführt von "Teamchef" Marco Pogo und seiner Mannschaft "Turbine Simmering".

Auf dem Platz zeigten zahlreiche Künstler vollen Körpereinsatz: Austropop-Chartstürmer Chris Steger, Billie Steirisch und Lucas Fendrich, Lika Doss, Bianca Holzmann und Rapperin Kitana, Das Duo EsRAP, Kreiml & Samurai sowie Georgij Makazaria

Für die faire Regelauslegung sorgten Rapid-Legende Steffen Hofmann und Markus Pinter von der Initiative Fairplay als ehrenamtliche Schiedsrichter. Neben dem Spielfeld sorgte das Moderationsteam um Caroline Athanasiadis, Ina Jovanović, Verena Titze, Peter Panierer und Social-Media-Creator Bildung_Austria für Unterhaltung.

Soccer Dudes holen Turniersieg

Nach zahlreichen spielerischen Glanzpunkten stand am frühen Abend der sportliche Gewinner fest. Das Team der Soccer Dudes rund um Bernd Jungmair (Berndinho), Cornelius "Conny" Deix von "Heinz aus Wien" sowie Max Garish bezwang den FC Schweinehund im Finale klar mit 3:0. Neben dem Sport bot das barrierefreie Event Live-Auftritte von Nana Falkner und Roman Gregory, ein DJ-Set von Radio 88.6 sowie das Open-Karaoke-Format des U4, unterstützt durch ein engagiertes Partnernetzwerk.