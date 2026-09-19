Trennungs-Schock
Liebes-Aus bei Martina Reuter
Martina Reuter hat sich zwei Wochen vor ihrem nächsten Wettkampf von ihrem Freund und Trainer Vladi Pavlic getrennt! Die Bodybuilderin bestätigt dies gegenüber oe24.
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Sie erklärt, dass sie alleine die Vorbereitung für ihre nächsten Wettkämpfe durchziehen möchte. Die Bodybuilderin meint: "Ich lass mich nicht aufhalten und bin gespannt, was ich bei den nächsten Wettkämpfen erreiche."
"Ich konnte es nicht mehr verheimlichen"
Martina Reuter konnte es nicht mehr verheimlichen. Sie begründet: "Ich konnte es nicht mehr verheimlichen, weil ich gerade so viele Events habe und mich alle fragen, wo er ist." Mehr möchte die Ex-Moderatorin zur Trennung nicht sagen.
Die Beziehung von Reuter und Pavlic wurde im Februar bekannt. Die beiden lernten sich 2025 über Instagram kennen. Vladi, ein Unternehmer aus Pforzheim, begleitete Martina auf ihrem harten Weg zum Wunschgewicht. "Das Schönste an dieser Phase: Ich bin frisch verliebt: Aus Training wurde Liebe", erklärte die 46-Jährige gegenüber der "Bild"-Zeitung damals.
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