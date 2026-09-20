Kaiser Wiesn 2026: VIPs stürmen die Festzelte

Auf zum großen Trachten-Spektakel im Wiener Prater: Am 24. September fällt der Startschuss für die Kaiser Wiesn 2026. Wenn Bürgermeister Michael Ludwig das erste Fass ansticht, verwandeln sich die Festzelte im Schatten des Riesenrads rasch zum Hotspot der rund um Simone Lugner und viele weitere.

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Am 24. September schlägt auf der Wiener Kaiserwiese wieder die Stunde der gelebten Tradition: Das größte Oktoberfest des Landes öffnet seine Pforten, um die Bundeshauptstadt bis Mitte Oktober in ein Meer aus Dirndln und Lederhosen zu verwandeln. Das Zusammenspiel aus prachtvollen Festzelten, zünftiger Volksmusik und uriger Kulinarik verspricht auch in der Saison 2026 ein bedeutender Fixpunkt im Wiener Festkalender zu werden.

Die feierliche Eröffnung obliegt auch dieses Jahr dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, der traditionell den offiziellen Bieranstich vornimmt. Dem Vernehmen nach gilt der routinierte Auftritt des Stadtchefs als einer der Höhepunkte der Auftaktgala, wenn das erste Fass im Gösser-Festzelt im Beisein zahlreicher Ehrengäste angestochen wird. Mit dem traditionellen Spruch rufen die Veranstalter damit das 18-tägige Treiben auf dem Pratergelände aus.

Michael Ludwig übernimmt auch heuer den Bieranstich. © Andreas Tischler / Vienna Press

Hohe Promidichte in den Festzelten erwartet

Neben den kulinarischen und musikalischen Darbietungen steht das Geschehen im Prater vor allem im Zeichen der heimischen Prominenz. Zu den Stammgästen der VIP-Tische zählen heuer unter anderem Simone Lugner sowie die Entertainerin Lydia Kelovitz. Auch Adi Weiss und Michael Lameraner sind Stammgäste. Von der feierlichen Eröffnungszeremonie bis in die späten Abendstunden bildet die Kaiser Wiesn den passenden Rahmen für das gesellschaftliche Parkett der Stadt.