Vienna Fashion Week: Finale mit Kutoğlu

Star-Designer Atil Kutoğlu präsentierte bei der Vienna Fashion Week seine neue Couture-Kollektion. Rund 30 aufwendige Looks brachten internationalen Flair in die Bundeshauptstadt.

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Am Samstagabend verwandelte Star-Designer Atil Kutoğlu den Laufsteg in Wien in ein modisches Schaufenster der Welt. Vor begeistertem Publikum zeigte der Modeschöpfer 30 Looks seiner Couture-Kollektion für Herbst und Winter 2026/27. Präsentiert wurden die Entwürfe von 20 internationalen Models, wobei auch die passenden Schuhe und Accessoires aus der Feder des Designers stammten.

Kutoglu © Ugur Karakan

Drei Metropolen als Inspiration

Die neue Kollektion vereint die prägenden Stationen von Kutoğlus internationalen Laufbahn in einer harmonischen Symbiose. New York, wo er zwölf Jahre lang regelmäßig Schauen abhielt, steuert metallische Effekte, asymmetrische Schnitte und Referenzen an die Art-Déco-Architektur bei. Aus Wien fließen Einflüsse von Jugendstil und Wiener Moderne ein, umgesetzt in Ensembles aus reiner Seide, Wolle und Leder. Istanbul, seine 1968 geborene Heimatstadt, bereichert die Entwürfe mit warmen Farbtönen und orientalisch inspirierten Stickereien.

Ece Öztürk (Türkische Geneallkonsulin) - Orkide Deniz Akyamac © Ugur Karakan

Prominente Gäste in Wien

Bei der Modenschau im Rahmen der Vienna Fashion Week versammelten sich hochrangige Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Diplomatie: Bundesministerin für europäische und internationale Angelegenheiten Beate Meinl-Reisinger, Maria Rauch-Kallat, ehemalige Bundesministerin für Gesundheit und Frauen, S. E. Gürsel Dönmez, Botschafter der Republik Türkiye in Österreich und Ece Öztürk, Generalkonsulin der Republik Türkiye in Wien.

Neuer Store am Bauernmarkt

Mit der Schau unterstrich der Designer auch seine dauerhafte Verwurzelung in der Bundeshauptstadt. Seit Juni 2026 betreibt er einen erweiterten Flagship Store am Bauernmarkt 8 in der Wiener Innenstadt. Auf rund 180 Quadratmetern präsentiert er dort seine Kollektionen. Für das Interieur zeichnet der italienische Architekt Claudio Nardi verantwortlich, der mediterrane Leichtigkeit mit einer reduzierten Formensprache verband.