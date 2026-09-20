Ex-Miss Katharina Nahlik: Neues Luxus-Leben in Wien

Die ehemalige Miss Vienna Katharina Nahlik schlägt nach erfolgreichen Exportjahren auf den internationalen Laufstegen wieder ihre Zelte in der Bundeshauptstadt auf. Die gefragte Österreicherin kombiniert ihre Rückkehr mit hochkarätigen Mode-Projekten, Auftritten und weltweiten Engagements.

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Nach intensiven Jahren zwischen den europäischen Modemetropolen und den Vereinigten Staaten zieht es Katharina Nahlik wieder dauerhaft in die Heimat. Die frühere Miss Vienna hat ihren Lebensmittelpunkt fest nach Wien verlegt. Die internationale Ausrichtung bleibt dabei das Fundament ihrer beruflichen Laufbahn. Im Gespräch mit oe24 zieht das Model eine durchwegs positive Bilanz über den Neustart in Österreich: "Nach mehreren sehr internationalen Jahren bin ich wieder stärker in der Heimat angekommen und möchte hier beruflich deutlich präsenter sein, während ich weiterhin international zwischen Europa und den USA arbeite."

Mit einer treuen Community von mittlerweile 1,5 Millionen Followern über ihre Social-Media-Kanäle hinweg fungiert Nahlik als weltweites Aushängeschild, das nun gezielt die Verbindung zu heimischen Kreativbetrieben und renommierten Marken vertiefen möchte. Ein wesentliches berufliches Highlight feiert diese Woche seine offizielle Veröffentlichung: Nahlik glänzt als das neue Kampagnengesicht des österreichischen Private-Aviation-Unternehmens City Jet. Die aufwendige Produktion wurde direkt an Bord eines hochmodernen Privatjets umgesetzt.

Katharina Nahlik reiste selbst schon oft mit einem Privatjet. © City Jet

Jetset als Business

Unter dem Claim "Private Aviation meets Italian Luxury" präsentiert das Model die aktuelle Flotte von City Jet in ausgewählten Looks des italienischen Traditionshauses Brunello Cucinelli. Die eleganten Schnitte harmonieren perfekt mit der edlen Kabinenausstattung und setzen neue Maßstäbe für heimische High-End-Produktionen. Passend dazu ziert Nahlik aktuell das Cover des renommierten Hochglanzmagazins STYLE UP YOUR LIFE!, begleitet von einer mehrseitigen Modestrecke.

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Trotz des dichten Terminkalenders nutzt das Model seine Bekanntheit für den guten Zweck. Am vergangenen Wochenende engagierte sich Nahlik aktiv beim achten Sportfreunde-Kinder Charity-Lauf, um Spenden für herzkranke Kinder zu sammeln. Auf dem Gesellschaftsparkett folgt sogleich der nächste Fixtermin: Bei der feierlichen Gala der Duftstars wird sie auf der Bühne einen Preis überreichen. In New York sind wichtige Termine mit ihrer Stammagentur sowie mehrere Bookings für internationale Fashion Shows anberaumt.

Fashion Week & Hochglanz-Magazine

Vor allem global kann die Wienerin auf ein äußerst produktives Jahr verweisen. Während der Paris Fashion Week war Nahlik für hochkarätige Engagements gebucht, darunter ein Shooting mit Starkameramann Antoine Verglas für das US-Magazin Maxim.

Katharina Nahlik posiert für City Jet © City Jet

Ein weiteres internationales Fashion Editorial steht unmittelbar vor der Veröffentlichung. In Saint-Tropez stand das Model zudem vor der Linse des gefeierten Starfotografen André Rau, gefolgt von einer internationalen Werbekampagne für die Brillenmarke Paul Frank Eyewear. Ein prestigeträchtiger Höhepunkt im Kalender war die offizielle Einladung zur legendären amfAR-Gala im Rahmen der Filmfestspiele von Cannes, bei der Nahlik über den roten Teppich schritt.