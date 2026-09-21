Louie Austen: Ausverkaufte Show zum runden Geburtstag

Entertainer Louie Austen feierte seinen 80. Geburtstag mit einem Konzert im ausverkauften Vindobona. Zudem überraschte der Künstler sein Publikum mit einer neuen Vinyl-LP.

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Am Sonntag, 29. November, steht für Louie Austen bereits der nächste Auftritt im Wiener Tunnel im Rahmen des Vienna Jazz Floor auf dem Programm. Zuvor beging er am Samstag, 19.9. seinen 80. Geburtstag mit einem gefeierten und restlos ausverkauften Konzert im Wiener Vindobona. Passend zum runden Jubiläum präsentierte der Entertainer seine neue Vinyl-LP "Simply The Best".

Große Pläne für Zukunft

Überwältigt vom Zuspruch des Publikums zeigte sich der Musiker nach der gelungenen Feierlichkeit voller Energie: "Es war ein so schönes Geburtstagsfest mit meiner Familie, vielen Freunden, meiner tollen Band Jazzkapelle.at samt der Sängerin Loredana Ladicicco und einem ausverkauften Vindobona, was soll ich da sagen - ich bin überwältigt! Bei Udo Jürgens fängt das Leben mit 66 Jahren an, bei mir mit 80ig, denn ich habe noch viel vor in den nächsten Jahren – vielleicht sogar zum Song Contest, aber als nächstes freue ich mich auf das Konzert am 29..11. im Wiener Tunnel beim Vienna Jazz Floor!"

Louie Austen © Dobersberger

Musikalische Begleitung auf Bühne

Auf der Bühne des Theaters sorgten hochkarätige Mitstreiter für die passende musikalische Untermalung des Abends.

Louie Austen © Dobersberger

Louie Austen © Dobersberger

Lob von Duett Partnerin

Sängerin Loredana Ladicicco würdigte den gemeinsamen Auftritt mit dem Musiker und erinnerte an das Kennenlernen in der Drakon Bar im 1. Wiener Gemeindebezirk: "Louie habe ich in der Drakon Bar im 1. Bezirk kennengelernt und es ist überwältigend welche Energie er noch immer auf der Bühne hat! Neben der Liebe zum Singen haben wir noch etwas anderes gemeinsam, wir spielen mit der gleichen Band – der Jazzkapelle.at." Mit ungebrochener Spielfreude bewies der Künstler, dass das Alter auf der Bühne keine Rolle spielt.