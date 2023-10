× Kids kickten mit den LASK-Profis

100 Kindergartenkinder besuchten die LASK-Profis in der Raiffeisen-Arena.

Linz. Für etwa 100 Kinder aus Linz ging der Traum vieler in Erfüllung: Sie erlebten die Profis des LASK hautnah in der Raiffeisen-Arena: Im Rahmen der beliebten, städtischen Bewegungsinitiative „Sport & Spaß mit den Stars“ statteten sie dem LASK Linz und seinen Kickern in der Raiffeisen-Arena einen Besuch ab. Die jungen Nachwuchstalente genossen die Gelegenheit, mit ihren Idolen über die Spiele der Europa League zu plaudern, den einen oder anderen wertvollen Tipp zu erhalten und mit den schwarzweißen Profis in den Doppelpass beziehungsweise ins Dribbling zu gehen. Zudem wartete auf die begeisterten Kids bei ihrem ausführlichen Blick hinter die Kulissen der Raiffeisen-Arena so manche Überraschung.

"Strahlende Gesichter und funkelnde Augen, für die Kids war der Besuch in der Raiffeisen Arena und der hautnahe Kontakt zu den Spielern vom LASK ein unvergessliches Ereignis. Die bewegungshungrigen Nachwuchs-Kicker fühlten sich auf der großen Bühne des Stadion-Ovals sichtlich wohl und hatten keine Scheu davor, ihre großen Vorbilder beim Testspiel gehörig ins Schwitzen zu bringen", sagt Sportreferentin Vizebürgermeisterin Karin Hörzing.

Neben einer Schnitzeljagd, einer Stadionführung, verschiedenen Spielen mit den Profis und einer Fotosession, zählten eine Kinder-Pressekonferenz und natürlich viele tolle Erinnerungsgeschenke zu den Höhepunkten des Vormittags. "Der heutige Besuch hat einmal mehr gezeigt, dass Sport & Spaß mit den Stars ein hervorragendes Format ist, das junge Menschen sehr rasch für die verschiedenen Sportarten begeistert. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Kickern und Verantwortlichen des LASK Linz für die Kooperation und wünsche der Mannschaft für die Meisterschaft und die Europa League weiterhin alles Gute", so Hörzing.

© oe24 ×

Hörzing selbst rief das Bewegungsformat „Sport & Spaß mit den Stars“ vor mehr als fünf Jahren ins Leben. Seither wird es immer wieder erweitert. Das Ziel: Die Freude am Sport zu wecken und den natürlichen Bewegungsdrang der Kinder zu fördern.